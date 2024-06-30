«Ровно в юбилей». Празднование дня рождения Рубчинского с участием Уэста прошло 29 июня
Празднование дня рождения модельера Гоши Рубчинского, на котором присутствовал американский рэпер Канье Уэст, прошло 29 июня. Об этом 360.ru рассказала коллега дизайнера Алена Ткач.
«Празднование дня рождения было в день рождения - 29 числа. Ровно в юбилей Гоши состоялось торжество», - отметила она.
Ранее Ткач подтвердила, что Канье Уэст прилетел в Москву по случаю дня рождения Рубчинского. По словам коллеги модельера, в рамках визита рэпера никакой концертной деятельности не планируется.
Информацию о возможном выступлении артиста в Москве не подтвердила и представительница «Лужников». Она заявила, что никаких актуальных сведений по этому поводу не поступало.