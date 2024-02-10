10 февраля 2024, 21:55

Российского певца Ираклия Пирцхалаву снова не пустили в Молдавию

РИА «Новости»
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Российского вокалиста Ираклия Пирцхалаву не пустили на территорию Молдавии. Об этом сообщил местный телеканал ТВ-5.

Исполнитель хотел спеть на праздничных мероприятиях в Орхее, где ранее прошли выборы мэра, на которых одержала победу представитель оппозиции Татьяна Кочу.

Как заявили в пограничной полиции, визит артиста не соответствовал условиям въезда в государство. По мнению самого вокалиста, причина произошедшего носит политический характер.

Это уже не в первый раз, когда Пирцхалаве отказали во въезде в Молдавию. В декабре прошлого года певец пытался въехать в эту страну, однако потерпел неудачу. С 22 по 23 декабря 2023 года пограничная полиция государства отказала во въезде 39 гражданам. Как отмечали в ведомстве, все они не имели разрешения на пересечение границы. При этом неизвестно, есть ли Пирцхалава в их списке.

Молдавия Полиция
10 февраля 2024, 16:59
«Главная ценность — свобода». Лева Би-2 опубликовал кадры из тайской тюрьмы
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Солист группы «Би-2» Егор Бортник* (Лева Би-2)* выложил в Instagram** кадры из тайской тюрьмы. Он сопроводил видео и фото заявлением о том, что «главной ценностью „Би-2“ была и остается свобода».

Судя по кадрам, одно помещение делят десятки заключенных, кроватей в камерах не видно. На опубликованном фото Бортник* сидит прямо на полу в одних шортах. На другой фотографии он пародирует «Джентльменов удачи».

Тайская миграционная служба после концерта на Пхукете 24 января вменила «Би-2» нарушение законодательства королевства. Музыкантов задержали, оштрафовали, затем выпустили из центра временного содержания и депортировали в Израиль. Егор Бортник* признал вину в нарушении законов Таиланда, но отметил, что задержание было неожиданным и не поддавалось логике.

Как пояснила «360» официальный представитель МИД России Мария Захарова , группа неправильно оформила визы. Министерство предложило коллективу встретиться с российским консулом , но получило отказ.

* признан иностранным агентом в России.

** принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.

Заключенные Видео Тюрьмы
10 февраля 2024, 15:02
«Я бы не пошел». Звезда «Папиных дочек» назвал «голую» вечеринку пиром во время чумы
Телеканал «360»
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«Голая» вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, является хайпом и пиром во время чумы. Об этом в проекте «Жеребцова и точка» рассказал актер Александр Самойленко-старший.

Звезда сериалов «Папины дочки» и «Бедные смеются, богатые плачут» признался, что не понимает участников скандального мероприятия.

«Сказать, что я негативно отношусь к этой вечеринке? Я никак к ней не отношусь. Не потому, что я не приглашен на эту вечеринку, а потому, что я не понимаю. Такие вещи ближе к пиру во время чумы», - отметил артист.

Самойленко-старший добавил, что его раздражают попытки привлечения внимания к бессмысленным мероприятиям, каковым является «голая вечеринка».

«Я не хочу показаться ханжой, но я вообще не люблю вещи ради хайпа. Я сам не хайповый человек. Любой хайп, из нуля сделанный и раздутый, меня раздражает изначально», - указал актер.

На вопрос о наказании участников нашумевшего мероприятия артист ответил уклончиво. Он заявил, что ему сложно судить о таких вещах, но подчеркнул, что сам бы на подобное мероприятие не пришел.

«Люди в принципе злые на какие-то вещи, по большому счету. На какие-то они очень добрые. Мне сложно судить. Но если бы меня пригласили на такую вечеринку, я бы не пошел. Но не пригласили, и слава богу», - заключил Самойлов.

Полная версия интервью выйдет 11 февраля во всех соцсетях «360».

Ранее в беседе с «360» свое мнение об участниках скандальной тусовки высказал боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев. Он объяснил, что звезды выбрали неподходящее время для своих богемных выходок.

Сериалы Блогеры Интервью Актеры Анастасия Ивлеева
10 февраля 2024, 11:48
Киркорову заблокировали счета в трех разных банках
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Налоговая заблокировала банковские счета певца Филиппа Киркорова. Как сообщил Telegram-канал Shot, поп-король задолжал 47 тысяч рублей.

Налоговая заблокировала банковские счета певца Филиппа Киркорова. Как сообщил Telegram-канал Shot , поп-король задолжал 47 тысяч рублей.

Певец забыл оплатить страховые взносы, уточнили авторы материала. Решение о блокировке трех счетов артиста вынесли по требованию Федеральной налоговой службы.

«Задолженность перед ведомством составила 47 043,91 рублей», - написал Shot.

Ранее у Киркорова после скандальной «голой вечеринки» нашли задолженность в 5,5 тысячи рублей за административные правонарушения. Против компании артиста возбудили несколько исполнительных производств.

Концертный продюсер Сергей Лавров предположил, что у Киркорова не так много денег, как кажется. Певец всегда «жил одним днем» и тратил все на собственные концерты. Ему даже приходилось брать кредиты на организацию своих шоу.

Долги Филипп Киркоров Налоги ФНС РФ
10 февраля 2024, 04:13
Стразы в прошлом. Поп-король Киркоров вернулся на телевидение в новом облике
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров вернется на экраны российского телевидения после бойкота из-за появления артиста на «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Как сообщил Telegram-канал Shot, вокалист остался на месте члена жюри в новом сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ.

Журналисты отметили, что авторы программы не отказались от певца. Вместе с ним в кресле председателей жюри будут телеведущие Регина Тодоренко и Тимур Родригез, а также певица Валерия. Приглашенным гостем в первом выпуске может стать вокалист Дима Билан, который победил в прошлом сезоне.

На съемках шоу Киркоров шутил про «голую» вечеринку. В беседе с одним из участников он признался, что тот «зашел в ту дверь».

По словам артиста, 2023 год выдался у него неудачным. Чтобы исправить это, вокалист сменил стиль. На съемках он появился в костюме с галстуком и отметил, что оставил в прошлом сияющие стразы.

Ранее стало известно, что Киркорову заплатили 30 миллионов рублей за съемки в популярном интернет-шоу «ЧБД», однако после скандала с «голой» вечеринкой артиста вырезали из выпуска. Программу записывали в ноябре прошлого года.

Певец Филипп Киркоров вернется на экраны российского телевидения после бойкота из-за появления артиста на «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Как сообщил Telegram-канал Shot , вокалист остался на месте члена жюри в новом сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ.

Скандалы Филипп Киркоров Блогеры Телевидение

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