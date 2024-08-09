09 августа 2024, 18:42

«Российское жлобство». Рынска разнесла Укупника за хамскую парковку в Юрмале

Global Look Press
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Певец Аркадий Укупник в Юрмале неправильно припарковал автомобиль, заняв места для людей с ОВЗ. Фото с места событий разместила в своем Telegram-канале журналистка Божена Рынска.

«В Юрмале, как я уже писала, в разгаре курортный сезон, а вместе с ним в разгаре и российское жлобство», - написала она.

Журналистка к посту приложила фотографию, уточнив, что ее сделали возмущенные латыши. На кадрах видно синюю иномарку, которую оставили против всяких правил.

«Знаете, кто это вот так ставит машину у юрмальского супермаркета? Одну - на три инвалидных места?! Это Аркадий Укупник», - пояснила Рынска.

Позже она разместила скриншот с ответом супруги Укупника Натальи, с которой связались местные СМИ. Она объяснила журналистам, что певец только высадил друзей и сразу покинул место парковки. Однако Рынска не поверила в эту версию.

Ранее в Москве жена Укупника сбила пешехода. Ее адвокат рассказал 360.ru, что человек перебегал дорогу на красный свет светофора, поэтому никаких претензий никто не имеет.

Музыка Машины Шоу-бизнес
09 августа 2024, 17:59
Генпрокуратуру попросили проверить Лебедева после слов о «Матерях Беслана»
Global Look Press
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Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову с требованием проверить интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю* на нарушение закона. Об этом сообщили журналисты РИА «Новости», у которых в распоряжении появился запрос.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову с требованием проверить интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю* на нарушение закона. Об этом сообщили журналисты РИА «Новости» , у которых в распоряжении появился запрос.

Депутаты указали на то, в беседе Дудя* с Лебедевым, опубликованной 1 августа на YouTube-канале иностранного агента, много мата и оскорблений в адрес разных людей и организаций.

В особенности общественность возмутил фрагмент, где дизайнер негативно оценивает работу Всероссийской общественной организации пострадавших от террористических актов «Голос Беслана» и Ассоциации террористических актов «Матери Беслана», сопровождая высказывания отборным матом.

Останина отметила, что такие слова звучат «особенно цинично и недопустимо» в момент «вероломного вторжения ВСУ в Курскую область, нападения на населенные пункты Белгородской области» и трагедии в «Крокус Сити Холле».

До этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отказалась прощать Лебедева за оскорбление ее деятельности, озвученные в интервью Дудю*. Она уточнила, что ролик с извинениями дизайнера включат в исковое заявление.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

Генпрокуратура РФ Юрий Дудь Артемий Лебедев
09 августа 2024, 17:56
«На это обижаться смешно». Кучера заявил, что ему не за что прощать Пугачеву
Global Look Press
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Телеведущий и актер Оскар Кучера заявил, что не обижается на слова певицы Аллы Пугачевой о «рабах и холопах», так как никогда не принимал их на свой счет. Своим мнением о Примадонне он поделился в беседе с изданием News.ru.

«Меня, как ее поклонника, сказанная ею грубость сильно задела, но я же не раб и не холоп, поэтому мне на это обижаться смешно», - сказал Кучера.

По мнению актера, с учетом статуса Примадонны певица не имеет право на такие высказывания. Он добавил, что всегда считал Пугачеву великой артисткой, но никаких надежд и иллюзий в отношении ее он никогда не питал.

Кучера также посоветовал певице думать наперед, прежде чем говорить грубые слова. Он также напомнил про высказывание бывшего мужа Пугачевой, певца Филиппа Киркорова, про « не ту дверь ». Тогда артисту пришлось извиняться за присутствие на «почти голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Филипп Киркоров Алла Пугачева Актеры Шоу-бизнес
09 августа 2024, 17:40
«Это самый чистый кайф»: Сердюков показал романтичное видео с Бородиной
Global Look Press
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Роман телеведущей Ксении Бородиной и участника реалити-шоу «Последний герой» Николая Сердюкова перестал быть тайной. В социальной сети Instagram* блогер разместил романтическое видео с возлюбленной и признался ей в чувствах.

«Ты рядом со мной, и это самый чистый кайф», - подписал он.

Экс-ведущая «Дома-2» ответила Сердюкову в комментариях под роликом.

«Николай, вы приносите удачу», - написала она.

Видео представляет собой серию кадров их истории любви. В ролике Бородина с избранником страстно целуются, танцуют на улице и обнимаются. Также в ролик вошли сцены со счастливой телеведущей, которая получает шикарные букеты цветов от возлюбленного.

Бородина долго скрывала избранника, объясняя это тем, что счастье любит тишину. Однако на днях она поделилась в своем блоге фотографией, на которой она обнимает в лифте мужчину.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Отношения Шоу-бизнес Ксения Бородина
09 августа 2024, 17:10
Актера Смольянинова оштрафовали на 47 тысяч рублей
Global Look Press
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Актера Артура Смольянинова* привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 47 тысяч рублей», - уточнили в инстанции.

Соответствующее постановление вынес Черемушкинский районный суд Москвы. Подробности о том, какое конкретно правонарушение совершил актер, не приводятся.

Ранее стало известно, что уехавший из страны Смольянинов* оставил в России долги по невыплаченным штрафам и кредитам в 164 тысячи рублей. Последние штрафы от ГИБДД он получил в 2024 году.

* Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

Штрафы Суд Россия Актеры Иноагенты Москва

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