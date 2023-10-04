Российский тур Гарика Сукачева внезапно перенесли на 2024 год
Тур музыканта Гарика Сукачева перенесли на весну следующего года. Информацию об этом опубликовали на официальной странице артиста в соцсети «Вконтакте».
«По независящим от артиста и организаторов причинам, тур Гарика Сукачева переносится на новые даты <…> 2024 года. Все билеты действительны на новые даты и не нуждаются в обмене», - сказано в публикации.
В посте отметили, что у поклонников есть возможность вернуть билеты. Заявления на возврат будут принимать в период с 4 по 18 октября этого года. Что стало причиной переноса - неизвестно.
В конце июня музыканта положили в больницу из-за проблем со здоровьем. Из-за этого Сукачев отменил концерт в Карелии. Уже в начале августа музыкант Сергей Галанин рассказал РИА «Новости» , что артист чувствует себя лучше и готов работать.
Ранее, 1 мая, рок-группа Aerosmith заявила о прощальном туре. Гастроли начались 2 сентября и закончатся 26 января 2024 года в Монреале.