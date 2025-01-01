01 января 2025, 01:38

Российский футболист пожаловался, что не смог купить ни одного килограмма икры

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Икра настолько сильно подорожала, что даже бывшему футболисту «Локомотива» и «Ростова» Арсению Логашову пришлось отказаться от ее покупки. Он сообщил об этом «РБ Спорт».

Спортсмен назвал главными блюдами своего новогоднего стола салат оливье и красную икру. Однако последняя подорожала в два раза. Логашов признался, что такой рост цен его «напрягает».

«Раньше покупали два килограмма икры, а в этот Новый год пока еще не купили ни одного», - сказал он.

Рыбопромышленники предупредили о подорожании икры из-за плохого улова, хотя Федеральное агентство по рыболовству опровергло дефицит. Во второй половине декабря деликатес начал дешеветь.

Красная икра стала одним из самых подделываемых продуктов, сообщила «Газета.ru». Специалисты посоветовали не покупать ее с рук и обращать внимание на производителя, а не упаковку.

Еда Спортсмены Футбол Магазины Продукты Инфляция
31 декабря 2024, 17:59
«Прекрасных ясных дней». Газманов поздравил россиян с наступающим Новым годом
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Народный артист России певец Олег Газманов передал пожелания всего наилучшего зрителям и подписчикам телеканала 360.ru в новом, 2025 году. Он пожелал ясных и прекрасных дней.

«Желаю счастья, здоровья, удачи и прекрасных ясных дней. А нашим воинам-героям - вернуться домой с победой и невредимыми», - сказал Газманов.

Президент Владимир Путин ранее обратился к гражданам страны с новогодним обращением. Глава государства подчеркнул, что России в 2025 году предстоит еще многое решить, но страна уже может по праву гордиться сделанным.

Президент пожелал процветания и благополучия каждой семье и каждому дому, отмечала «Газета.ru».

Министр обороны России Андрей Белоусов заявлял, что уходящий 2024 год запомнится не только достижениями сотрудников оборонных предприятий, но и подвигами российских военных , которые пережили большое количество испытаний.

Новый год Артисты
31 декабря 2024, 01:01
Самые громкие скандалы 2024 года. Кто из звезд опять вошел не в ту дверь
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Завершающийся год в России не обошелся без происшествий в шоу-бизнесе и не только, причем некоторые из них обернулись судебными разбирательствами. 360.ru составил топ-5 самых крупных скандалов 2024 года.

Филипп Киркоров породил новый мем о входе не в ту дверь , а извинения других артистов - моду на черную водолазку и поездки в Донбасс. Королю российской эстрады после многочисленных покаяний удалось вернуться на сцену. Ивлеевой ради снятия стигмы пришлось выйти замуж за члена семьи Михалковых.

Ребенок в снегу Блогер Сергей Косенко попал под уголовную статью из-за ролика с сыном Лео. Мужчина бросил грудного ребенка в сугроб , а когда ролик набрал миллионы просмотров и столько же обвинений попытался оправдаться - мол, отправил в снег куклу и заигрался при совмещении отцовства с блогерством.

Выходку инфлюенсера осудили председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Косенко заинтересовались ФНС , судебные приставы и полиция.

Смерть кота Твикса Вся страна следила за разбирательством вокруг гибели бело-рыжего кота , который ехал на поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург. Мужчина вез его к хозяевам официально, заплатив за проезд, но пока тот спал, питомец выбрался из переноски, попался на глаза проводнице и умер в снегу.

а Следком возбудил уголовное дело , РЖД изменили правила перевозки животных, а россияне затравили предполагаемую проводницу и даже женщину, которую ошибочно приняли за нее. Лишь в декабре всплыло видео, на котором кота Твикса выбросил из поезда пассажир, а не сама проводница.

Дети Дурова У основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова выдался непростой год.

Кроме ареста во Франции из-за причастности его сервиса к многочисленным преступлениям, в инфополе появилась скандальная мать его троих детей Ирина Болгар. Она обвинила бывшего благоверного в уклонении от алиментов, показала семейные фото и породила мемы о несчастном айтишнике.

Дурову пришлось признаться в давнем увлечении донорством спермы и наличии более 100 отпрысков в 12 странах мира. Его представители рассказали о неуемной страсти Болгар к предметам роскоши и тяжбах с сестрой.

Нападки на квадроберов Певица Мия Бойка (Мария Бойко) оскандалилась тем, что на концерте в Надыме на Дне города отчитала восьмилетнюю девочку за костюм животного. Школьница потеряла маму, и организаторы вывели ее на сцену. Вместо того, чтобы помочь, артистка довела ее до слез.

На этом история не закончилась, ведь сначала Бойко отказалась извиниться. Она решила отстаивать свою позицию и выступила против квадроберов, которых давно критиковали депутаты Госдумы. Мать девочки написала заявление в полицию. Певица помирилась с ней лишь в ноябре на телешоу.

Следком возбудил уголовное дело , РЖД изменили правила перевозки животных, а россияне затравили предполагаемую проводницу и даже женщину, которую ошибочно приняли за нее. Лишь в декабре всплыло видео, на котором кота Твикса выбросил из поезда пассажир, а не сама проводница.

Дети Дурова У основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова выдался непростой год.

Кроме ареста во Франции из-за причастности его сервиса к многочисленным преступлениям, в инфополе появилась скандальная мать троих детей Ирина Болгар. Она обвинила бывшего благоверного в уклонении от алиментов, показала семейные фото и спровоцировала появление мемов о несчастном айтишнике.

«Голая вечеринка» Ивлеевой Хотя знаменитая «голая вечеринка» в московском клубе «Мутабор» прошла в конце прошлого года, ее последствия разворачивались в течение всего следующего. Одних знаменитостей временно отменили, например, певицу Лолиту и виновницу торжества Настю Ивлееву , других арестовали, как случилось с рэпером VACIO (Николаем Васильевым).

Филипп Киркоров породил новый мем о входе не в ту дверь , а извинения других артистов - моду на черную водолазку и поездки в Донбасс. Королю российской эстрады после многочисленных покаяний удалось вернуться на сцену. Ивлеевой ради снятия стигмы пришлось выйти замуж за члена семьи Михалковых.

Ребенок в снегу Блогер Сергей Косенко попал под уголовную статью из-за видео с сыном Лео. Мужчина бросил грудного ребенка в сугроб , а когда ролик набрал миллионы просмотров и столько же обвинений, попытался оправдаться - мол, отправил в снег куклу и заигрался при совмещении отцовства с блогерством.

Выходку инфлюэнсера осудили председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Косенко заинтересовались ФНС , судебные приставы и полиция.

Смерть кота Твикса Вся страна следила за разбирательством вокруг гибели бело-рыжего кота , который ехал на поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург. Мужчина вез его к хозяевам официально, заплатив за проезд, но пока спал, питомец выбрался из переноски, попался на глаза проводнице и умер в снегу где-то в районе Кирова.


Дурову пришлось признаться в давнем увлечении донорством спермы и наличии более 100 отпрысков в 12 странах мира. Его представители рассказали о неуемной страсти Болгар к предметам роскоши и тяжбах с сестрой.

Нападки на квадроберов Певица Мия Бойка (Мария Бойко) оскандалилась тем, что на концерте в Надыме на Дне города отчитала восьмилетнюю девочку за костюм животного. Школьница заблудилась, и организаторы вывели ее на сцену. Вместо того, чтобы помочь, артистка довела ее до слез.


На этом история не закончилась, ведь сначала Бойка отказалась извиниться. Она решила отстаивать свою позицию и выступила против квадроберов, которых давно критиковали депутаты Госдумы. Мать девочки написала заявление в полицию. Певица помирилась с ней лишь в ноябре на телешоу.

Скандалы Филипп Киркоров Коты Анастасия Ивлеева Павел Дуров Шоу-бизнес
30 декабря 2024, 21:34
Стало известно имя победителя шоу «Звезды в джунглях»
Freepik
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На телеканале ТНТ назвали имя победителя реалити-шоу «Звезды в джунглях», которое проходило в Колумбии. Актер и юморист Игорь Чехов быстрее своих соперников справился с последним заданием и выиграл 7,5 миллиона рублей.

Именно Чехов с первых дней реалити смог наладить хорошие отношения со своими соперниками. Финальное испытание он проходил с певцом Natan (Натан Миров) и комиком Александром Волоховым.

Финалисты искали выход из лабиринта, а по пути собирали фигурки-человечков. До последних секунд состязания было не понятно, кто завоюет титул победителя проекта. Первым испытание смог пройти Чехов, на несколько минут опередив Natan. Свою победу он посвятил супруге - актрисе Юлии Топольницкой. По словам Чехова, он обещал жене вернуться домой с победой.

Другой участник «Звезд в джунглях» Natan оказался в центре скандала из-за романа с блогершей Валерией Чекалиной. Свое поведение на реалити он оправдал нехваткой секса с женой. Сама Лерчек заявила, что жалеет об интрижке с музыкантом.

Скандалы Секс Актеры
29 декабря 2024, 01:11
Прощание с Янисом Тиммой. Единственному ребенку баскетболиста не дали увидеть отца в гробу
Unsplash
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Церемония прощания с известным латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который ушел из жизни в 32 года, прошла в Рижском крематории. По информации сайта 7Дней.ру, на мероприятии не присутствовал единственный ребенок спортсмена.

Издание сообщило, что проститься с бывшим мужем Анны Седоковой пришло больше людей, чем ожидалось, из-за чего мероприятие затянулось. Родители Яниса, Аусма и Райтис, были рядом с его первой женой Саной Ошой, но 6-летний сын Кристиан так и не появился у гроба отца.

Решение оставить мальчика дома приняла его мать. По словам Саны, она считала, что церемония могла стать для ребенка слишком тяжелым испытанием. Более того, о смерти отца мальчик узнал всего несколько дней назад - Сана призналась, что долго не могла найти подходящие слова, чтобы сообщить сыну о трагедии.

Анна Седокова на похоронах тоже не появилась. После известия о смерти Тиммы у певицы произошел нервный срыв, и она попала в больницу. Причиной смерти баскетболиста, как сообщалось ранее, стал суицид.

Пресса ранее сообщила, что близкие Тиммы уверены - до самоубийства его довела Анна Седокова. По информации СМИ, полиция уже начала проверку певицы.

Церемония прощания с известным латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который ушел из жизни в 32 года, прошла в Рижском крематории. По информации сайта 7Дней.ру , на мероприятии не присутствовал единственный ребенок спортсмена.

Спортсмены Дети Анна Седокова

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