Российский чемпион UFC задолжал ФНС более 300 миллионов рублей

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По информации источника, в связи с неуплатой ведомство заблокировало счета благотворительного фонда спортсмена и связанного с ним промоушена Eagle FC. В настоящий момент сумма задолженности составляет 306 688 389 рублей.

После завершения карьеры Нурмагомедов вышел из состава учредителей ряда компаний, где числился владельцем. Речь идет о «Фонде развития образования, спорта и социальных инициатив», «Первый мобильный» и «Сильди.

Кроме того, ФНС закрыла принадлежащую Нурмагомедову туристическую компанию ООО «Хикмет тревел» по причине недостоверных данных в официальных бумагах.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. Его профессиональный рекорд составляет 29 побед в 29 боях.

Глава UFC Уайт в шутку сказал, что команда Нурмагомедова может захватить США.