Российский Челентано покинул страну с женой и детьми

По информации источника, у семьи в Дубае есть элитная недвижимость стоимостью в несколько десятков миллионов рублей с бассейном на крыше и видом на Персидский залив.

Впервые новость о переезде Реввы появилась еще в 2022 году, но спустя несколько месяцев он вернулся в Россию и планировал провести ряд концертов, однако их отменили.

Ревве объявили бойкот на российских федеральных каналах, причиной послужили «дружба» с украинским президентом Владимиром Зеленским и позиция по спецоперации. Глава проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отмечал, что Ревве не дадут зарабатывать в стране , но телевидение от отсутствия таких артистов только выиграет.

В декабре Ревва удивил журналистов своим поведением на премии «Песня года - 2023». Он сбежал от представителей СМИ с криком «Я боюсь!».

Исполнитель известен по выступлениям в КВН, а также песням «Челентано», «Зацепила», «Алкоголичка» и другим.