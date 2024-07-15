15 июля 2024, 21:49

Российский болельщик обматерил актера Смольянинова в Берлине

РИА «Новости»
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Российский болельщик случайно встретил перед финальным матчем Евро-2024 в Берлине актера Артура Смольянинова* и обматерил его. Ролик опубликовали в Telegram-канале Shot.

«Слышишь, это ты артист, который все визжит против России-то? Овца ты тупорылая, сиди здесь, бомжуй», - сказал артисту россиянин.

Также болельщик не стеснялся в матерных оскорблениях в адрес актера. Смольянинов* тут же вспылил и даже пытался накинуться на кричащего мужчину, однако его удержали несколько человек. Среди них был спортивный блогер и футболист Евгений Савин.

Актер покинул Россию в 2022 году. После отъезда у него остались долги на 164 тысячи рублей по невыплаченным штрафам и кредитам. Среди просрочек есть 14 штрафов ГИБДД, причем последние Смольянинов* получил в 2024 году.

Минюст внес Артура Смольянинова* в перечень иностранных агентов в 2023 году, а в мае текущего его включили в список террористов и экстремистов.

* Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

Россия Актеры
15 июля 2024, 19:05
Шэрон Стоун захейтили в Сети за фото в нижнем белье
Global Look Press
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Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма «Основной инстинкт». Звезда поделилась в Instagram* снимком, где позирует в кресле, закинув ногу на ногу. В отличие от знаменитого кадра в белом мини-платье, на этот раз 66-летняя актриса решила ограничиться только нижним бельем. Зачем она решилась на такой шаг — в колонке обозревателя 360.ru Екатерины Малашенко.

Тогда как большинство ее хейтеров в интернете намного младше и выглядят порой куда хуже. Читая комментарии вроде «Только и остается ей вспоминать, что было», волей-неволей думаешь про человеческую зависть.

А ведь Стоун намеренно провоцирует хейтеров Она не пытается никого соблазнить, не старается быть моложе и не жалеет об ушедшей молодости. Она призывает женщин ценить и заботиться о себе вне зависимости от возраста и мужского мнения.

Если взять все ту же фотографию в кресле по мотивам «Основного инстинкта», Стоун не убрала себе морщины, не нарисовала плоский живот, не отфотошопила грудь. Она принимает себя такой, какая она есть, и ее смелость заслуживает уважения. А возможно, станет для кого-то стимулом посмотреть на себя под другим углом.

С другой стороны, когда Стоун позирует в нижнем белье, она показывает, сколько труда вкладывает в свое тело. А это значит, что выглядеть прекрасно можно в любом возрасте. И записывать себя в бабушки нужно по велению души, а не по дате рождения в паспорте.

Далее - ее прямая речь.

Под ее постом больше 100 тысяч лайков, а вот комментарии не все позитивные. Одни писали, что Стоун почти не изменилась со времен съемок в «Основном инстинкте». Другие - что в ее возрасте выкладывать подобные снимки неприлично.

Шэрон Стоун не в первый раз публикует откровенные фотографии. То она позирует топлес на фоне своей картины, то делает селфи в купальнике в зеркале. Она явно гордится тем, как выглядит. Да и кто бы отказался выглядеть так в 66 лет? В этом возрасте отражение в зеркале - это всегда результат труда, а не дар природы В случае Шэрон Стоун - большого труда. В 2001 году звезда перенесла инсульт. Врачам с трудом удалось поставить ее на ноги, а с последствиями перенесенной операции она борется до сих пор.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото
15 июля 2024, 15:43
Актер из фильма «Берегите женщин» Юрий Кузьменко умер в 75 лет
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Известный по ролям в фильмах «Берегите женщин», «Битва за Москву», «Трагедия века» и других актер театра и кино, режиссер и сценарист Юрий Кузьменко умер в возрасте 75 лет. Как сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России, артист скончался в минувшую пятницу, 12 июля.

Уроженец Харькова, Кузьменко поступил в ГИТИС после получения диплома факультета иностранных языков. После выпуска из творческого вуза уехал в Кишинев, где работал в Театре-студии киноактера «Молдова-фильм». После переехал в Одессу, служил в местном драмтеатре.

Впервые на киноэкранах Кузьменко появился в фильме «Ваши права?» режиссера Инессы Селезневой. После окончания ВГИКа актер сам стал снимать картины и писать сценарии. В этой части его биографии более 30 картин, среди которых - «Дипломат», «Дальнобойщики», «Гаражи», «Ночь закрытых дверей» и многие другие.

Кино Фильмы Россия Актеры
15 июля 2024, 14:02
Брат гонщика Михаэля Шумахера совершил каминг-аут
Global Look Press
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Завоевавший шесть Гран-при в этапах гонок «Формула-1» с 1997 по 2007 год гонщик Ральф Шумахер публично признался в отношениях с мужчиной. О каминг-ауте бывший спортсмен объявил на своей странице в Instagram*.

В социальной сети младший брат прославленного гонщика Михаэля Шумахера опубликовал фотографию, на которой стоит в обнимку с возлюбленным.

«Самое прекрасное в жизни - это когда рядом правильный партнер, с которым можно поделиться всем», - подписал снимок бывший спортсмен.

За несколько часов публикация собрала более 300 тысяч лайков. Ранее Ральф Шумахер всячески отрицал слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я такой же гей, как Дунай - остров», - отвечал он журналистам.

В качестве доказательства спортсмен приводил свой брак с бывшей моделью Корой Бринкманн и сына Дэвида. Семья распалась в феврале 2015 года.

В начале июля полиция Германии задержала четырех подозреваемых в шантаже семьи семикратного чемпиона мира в классе «Формула-1» Михаэля Шумахера. Вымогатели требовали 15 миллионов евро за отказ от публикации приватных фотографий.

Одним из участников группы шантажистов оказался бывший сотрудник службы безопасности прославленного спортсмена, который получил доступ к снимкам семьи.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Германия Спортсмены ЛГБТ Формула 1
15 июля 2024, 09:16
В «Доме детства» Милохина рассказали, пускают ли к себе выпускников
Global Look Press
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В оренбургском «Доме детства», где рос уехавший из России тиктокер Даня Милохин, заявили, что пускают в гости выпускников, «которых знают и с которыми работают», но прямого ответа на вопрос о том, смог бы блогер посетить территорию организации, не дали. В беседе с 360.ru сотрудница учреждения посоветовала получать комментарии через Минобразования.

«По телефону никакой информации о своих воспитанниках, в том числе бывших мы не даем. Все обращения к нам, пожалуйста, через вышестоящую организацию, через министерство образования. Мы пускаем к себе выпускников в гости, которых мы знаем, с которыми мы работаем», - заявила женщина.

В оренбургском «Доме детства» Милохин жил с трех до 13 лет. Накануне он выложил у себя в Instagram* сторис с панорамой учреждения и пожаловался, что давно не видел места, где провел столько лет.

«Сегодня утро ностальгии. Не был там уже девять лет, а прожил 10. Пустите просто прогуляться‎», - написал блогер.

Милохин в очередной раз уехал из России после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, заявившей о необходимости призвать тиктокера в ряды ВС РФ на срочную службу.

Мизулина обратила внимание, что армия могла бы помочь блогеру реабилитироваться за русофобские заявления, которые он делал за пределами страны, а также доказать на деле свою верность и преданность России.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Россия TikTok

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