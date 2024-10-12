Российский бизнес Никиты Преснякова ушел в минус

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До прошлого года фирма «Нико спорт», которая занимается установкой спортивных площадок по заявкам застройщиков Москвы и регионов, приносила «неплохие бонусы». Но с 2023 года компания стала убыточной, большая часть процессов заморожена, сообщил Shot.

В 2022 году выручка «Нико спорт» составила 10,5 миллиона рублей. Генеральным директором компании числится супруга Преснякова Алена. Чета Пресняковых проживает в США.

В сентябре появился слух, что Никита Пресняков развелся с Аленой Красновой. Об этом заявил экс-директор группы t.A.T.u. Леонид Дзюник.