15 января 2024, 03:02

Российские звезды призвали Киркорова передать «корону» Алексею Воробьеву

РИА «Новости»
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На телеканале ТНТ вышла первая серия музыкального шоу «Конфетка», где исполнители переделывают странные и несуразные песни. Члены жюри восхитились выступлением Алексея Воробьева и призвали Филиппа Киркорова передать ему «корону» поп-короля. Все произошло после скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой, сообщил сайт «Вокруг ТВ».

Воробьев переделал песню «Елка». Представители жюри высоко оценили выступление исполнителя.

«Это будущий король, я вам говорю. Филипп, трепещи!» - заявил Гарик Мартиросян.

Тимур Родригез напомнил, как Киркоров уже передавал свою «корону» разным исполнителям, на что Марина Кравец пошутила, что королю сцены стоило бы вакцинироваться.

После участия Киркорова в «голой» вечеринке» его вырезали из новогодних огоньков и некоторых других проектов. Российское авторское общество (РАО) подало на исполнителя и клуб «Мутабор» в суд из-за песен, что играли в заведении во время скандального мероприятия.

Киркорова не пригласили на фестиваль «Жара Fest», который прошел в Дубае. При этом певец выступил там в ресторане с Михаилом Шуфутинским.

Суд Скандалы Филипп Киркоров Песни Фестивали Рестораны Дубай
15 января 2024, 03:11
«Мы сидели на банкете». Певец Юлиан рассказал об отношениях с Пугачевой
РИА «Новости»
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Певец Юлиан заявил, что никогда не имел теплых отношений с Аллой Пугачевой. Об этом он рассказал в беседе с сайтом mk.ru.

«У меня никогда не было с ней ни теплых, ни холодных отношений. Единственная встреча с Пугачевой была на премьере фильма „Мама“ с Нонной Мордюковой. После кинопоказа мы сидели на банкете втроем», - признался вокалист.

По его словам, в тот день звезда спросила у него, почему он никогда не обращался к ней за помощью и всего в карьере добивался сам. Юлиан ответил, что не хотел тревожить певицу. Из-за ее влияния многие начинающие исполнители мечтали, чтобы артистка их заметила. Приносили кассеты с их песнями в штаб Пугачевой и «молились, чтобы их взяли».

«А меня там никогда не было. Ей, кстати, мой ответ, по-моему, понравился, что хоть кто-то у нее ничего не просил», - признался артист.

Ранее журналист и друг покойного певца Александра Градского Евгений Додолев рассказал, что думал вокалист про Аллу Пугачеву. Он предоставил аудиозапись с диктофона, написанную во время интервью с артистом. На ней Градский заявил, что исполнительница перестала петь с 1986 года. Ее голос сильно испортился и причиной этому стал, вероятно, алкоголь.

Отношения Алла Пугачева
15 января 2024, 02:04
Супруга Игоря Николаева отреагировала на слухи о «разводе»
РИА «Новости»
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Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова устала от домыслов о ее разводе с маэстро и опубликовала в соцсетях видеоролик, на котором вся семья с друзьями отмечает Новый год. Певица также ответила особо дотошным поклонникам по поводу семейного портрета.

Сплетники распустили слухи об очередном разводе звездной пары. Композитор никак не комментирует домыслы, а его супруга после долгого молчания выложила в Сети ролик из своего загородного дома в элитном поселке, где сейчас проживает вся семья.

Фанаты заметили, что вместо семейного портрета, который висел в гостиной над фортепиано, висит другая картина. Тут же посыпались домыслы, что разлад в семье все же есть. Проскурякова успокоила поклонников - картина с их портретами всегда висела в их московской квартире «Семейная картина - в квартире! Так и висит», - ответила фанатам Проскурякова.

В прошлом году Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь» в честь своего хита. Под этим брендом народный артист сможет продавать алкогольные и безалкогольные напитки, сладости, оказывать рекламные услуги и осуществлять деятельность, связанную с музыкальным оборудованием.

Фанаты Семья Картины Новый год
14 января 2024, 23:51
Концерт Лолиты в Новосибирске отменили после «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Еще один концерт певицы Лолиты Милявской отменили. На этот раз — в Новосибирске. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на ДКЖ.

«Да, действительно, концерт отменен. На электронных билетах указано, куда зрители могут обратиться, чтобы вернуть деньги», - сказано в сообщении.

Мероприятие должно было состояться 2 апреля.

Ранее Лолита отреагировала на массовую отмену своих выступлений. Она сказала, что привыкает быть домохозяйкой, ведь давно не убиралась в квартире. Теперь у артистки появилось свободное время для домашних дел.

Певец Феликс Царикати, который недавно общался с Лолитой, рассказал о ее состоянии после бойкота из-за появления на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По его словам, вокалистка очень расстроена.

До этого Милявская опровергла слухи о своем якобы бегстве из России. В соцсетях она записала видеообращение, где поздравила поклонников с Новым годом. По ее словам, 2023 год был фантастическим и принес много хороших впечатлений. Она отметила, что никуда не уезжает, а также поблагодарила поклонников за поддержку.

Еще один концерт певицы Лолиты Милявской отменили. На этот раз - в Новосибирске. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на ДКЖ.

Концерты Россия Лолита Милявская
14 января 2024, 22:19
Спутница французского актера обвинила его детей в попытке убийства отца
Global Look Press
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Спутница французского актера Алена Делона Хироми Роллен пожаловалась полицейским на детей артиста, обвинив их в «попытке умышленного убийства». Об этом сообщило издание Figaro, сославшись на знакомый с ситуацией источник.

Спутница французского актера Алена Делона Хироми Роллен пожаловалась полицейским на детей артиста, обвинив их в «попытке умышленного убийства». Об этом сообщило издание Figaro , сославшись на знакомый с ситуацией источник.

«Женщина, которая называет себя спутницей Алена Делона, направила в пятницу письмо, в котором она требует у прокурора, <…> чтобы „было проведено срочное расследование“ по фактам, которые, по ее мнению, схожи с „попыткой умышленного убийства“ 88-летнего актера его детьми», - сказано в материале.

По данным журналистов, Делон болеет раком крови - диффузной лимфомой.

Ранее сын американского актера Рона Эли убил собственную мать в их доме. Мужчина нанес ей множество ножевых ранений. В момент происшествия в полицию поступил сигнал о домашнем насилии в этом регионе. Когда правоохранители приехали и задержали подозреваемого, он начал оказывать сопротивление. В итоге его застрелили.

Дети Актеры

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