Российские звезды призвали Киркорова передать «корону» Алексею Воробьеву

Певец Юлиан заявил, что никогда не имел теплых отношений с Аллой Пугачевой. Об этом он рассказал в беседе с сайтом mk.ru.

«У меня никогда не было с ней ни теплых, ни холодных отношений. Единственная встреча с Пугачевой была на премьере фильма „Мама“ с Нонной Мордюковой. После кинопоказа мы сидели на банкете втроем», - признался вокалист.

По его словам, в тот день звезда спросила у него, почему он никогда не обращался к ней за помощью и всего в карьере добивался сам. Юлиан ответил, что не хотел тревожить певицу. Из-за ее влияния многие начинающие исполнители мечтали, чтобы артистка их заметила. Приносили кассеты с их песнями в штаб Пугачевой и «молились, чтобы их взяли».

«А меня там никогда не было. Ей, кстати, мой ответ, по-моему, понравился, что хоть кто-то у нее ничего не просил», - признался артист.

Ранее журналист и друг покойного певца Александра Градского Евгений Додолев рассказал, что думал вокалист про Аллу Пугачеву. Он предоставил аудиозапись с диктофона, написанную во время интервью с артистом. На ней Градский заявил, что исполнительница перестала петь с 1986 года. Ее голос сильно испортился и причиной этому стал, вероятно, алкоголь.