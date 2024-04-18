Российские фанаты сделали Наталии Орейро необычный подарок

Артистка рассказала, что ее фанаты из различных уголков России вручили ей уникальное одеяло. Оно было соткано из квадратов, сделанных разными людьми и впоследствии соединенных в единое целое. Поклонники приготовили два таких одеяла - одно для самой актрисы, а другое для ее сына. Она отметила, что всегда берет эти одеяла на съемочную площадку.

Орейро выразила восхищение креативностью российских фанатов.

«Мне всегда нравилось в России, что вещи, которые мне дарили, были связаны с тем, от кого они», - рассказала она.

Кроме этого, актрисе подарили матрешки, на которых изображены ее муж и сын. Она также заявила, что часто получает от поклонников из России эмоциональные письма.

Недавно латиноамериканская звезда закончила работу в картине «Письмо к Деду Морозу» в Московской области. Съемки завершили раньше срока.