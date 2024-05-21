Российские дизайнеры одели мировых звезд в Каннах
На 77-м Каннском кинофестивале многие звезды предстали на красной дорожке в нарядах от российских дизайнеров. Их фотографии появились в социальных сетях.
Актриса из сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория и китайская артистка Тун Лия выбрали для своих выходов на красную ковровую дорожку изысканные наряды от кутюрье Юлии Яниной.
Актриса Дарья Екамасова отдала предпочтение наряду от дизайнера Алены Ахмадуллиной.
Телеведущая и кинокритик Екатерина Мцитуридзе выбрала креативное платье от кутюрье Татьяны Кочновой.
Кульминационным событием Каннского кинофестиваля станет красная ковровая дорожка церемонии закрытия, которая состоится 25 мая.
Супермодель Белла Хадид вышла на фестивале в Каннах в бежевом прозрачном платье от Saint Laurent, показав грудь. В таком образе она посетила премьеру фильма «Ученик».