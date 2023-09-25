Российская актриса Ян Гэ покорила жюри немецкого «Голоса»

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Отвечая на вопросы жюри, исполнительница рассказала, что приехала в Германию из Китая, чтобы прославить культуру своей страны.

В России Ян Гэ знают и помнят до сих пор. Многие следят за ее видеоблогом в YouTube, где она жалуется на сложности в изучении русского языка. Уроженка Пекина, в Россию она переехала для получения образования переводчика в Тульском университете. После получения корочки девушка перешла во ВГИК и долго работала в московских театрах.

В кино она пришла в 2018 году, когда снялась в фильме «Кладоискатели». Спустя несколько лет Ян Гэ сама заняла кресло режиссера, сняв три фильма «Ню», «Троица» и «Выйти нельзя остаться». За свой кинодебют она стала лауреатом специального приза жюри Московского международного кинофестиваля «Серебряный Георгий».

Имя актрисы Гэ в переводе с китайского означает песня. Возможно, именно поэтому девушка пробовала себя в музыкальной сфере, где также снискала большой успех. Ян Гэ сама написала саундтрек к своему дебютному фильму, а также выпустила сингл «Человек не с Земля» и полноценный альбом «Он не придет на мой концерт». Также она принимала участие в российском шоу «Голос», где попала в команду Димы Билана и дошла до финала.

В Германии Ян Гэ оказалась во время гастролей московского театра. Последнее выступление труппы прошло в начале 2020 года, когда началась пандемия. Перейти границу с китайским паспортом девушка не смогла и осталась в Берлине.

Во время локдауна она увлеклась рисованием и начала работу над собственным сериалом. После окончания пандемии Ян Гэ осталась в Германии, но свои социальные сети продолжает вести на русском языке.

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