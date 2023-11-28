Россиян возмутило возвращение дочери Пугачевой в страну для «чеса»

Многих россиян возмутило возвращение певицы. Они напомнили, что сын Орбакайте Никита Пресняков в 2022 году также покинул РФ. При этом семья певицы живет в США, а сама артистка приезжает в РФ исключительно на «чес», заявили пользователи Сети.

«Но деньги продолжает зарабатывать в нашей стране, удачно расположившись на двух стульях. Очевидно, что в Россию Орбакайте приедет не ради одного выступления, а устроит новогодний корпоративный „чес“», - отметили россияне.

Общественник Роман Худяков ранее сообщил, что Алла Пугачева может переехать в США. В Майями живет семья певицы - дочь с мужем и внук.

В Сети появилась декабрьская афиша «Главного Новогоднего концерта» в Москве, где рядом с Олегом Газмановым и Shaman указано имя Кристины Орбакайте - дочери сбежавшей из России Аллы Пугачевой. Об этом сообщил сайт aif.ru.