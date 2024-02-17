«Роскошная». Басков нашел двойника Семенович

Жюри оценивало выступление восьми коллективов, причем один из самых ярких номеров показала московская группа «Девчата». Вокалистки исполнили песню «Ах, Таня, Танечка» из фильма «Карнавальная ночь».

Девушки впечатлили зрителей и своими внешними данными, причем одна из них напомнила Баскову его коллегу Семенович.

После того, как певец к ней обратился и получил ответ, то отметил, что она и разговаривает также. Вокалистка на это добавила, что помимо фигуры и голоса у нее такой же цвет глаз, как у Семенович.

«Вы роскошная», - подтвердил Басков.

Группа «Девчата» набрала 97 баллов, но в финале выпуска их обошли государственный камерный хор Республики Татарстан из Казани и ансамбль ARIELLE, набравшие по 100 баллов.

Ранее Анна Семенович снялась в откровенной фотосессии , представ в кадре в нижнем белье с кружевами. Своими фотографиями она порадовала подписчиков в соцсетях.