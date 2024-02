«Роскошная». Басков нашел двойника Семенович

Фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Псковская губерния».

Точные причины смерти не указывались. В после отметили, что в последние дни Марков испытывал «давление со стороны своих читателей в соцсетях из-за своей позиции» по поводу друзей, которые отправились на спецоперацию.

Марков родился в подмосковном городе Пушкино. Он увлекся фотографией после поступления в инженерный колледж. Будучи студентом он приобрел свою первую камеру.

Широкая известность к нему пришла благодаря жанровым снимкам провинциальной России. Марков фотографировал на камеру своего смартфона и активно вел социальные сети. Его работы выставляли во Франции и США.

В 2016 году Дмитрий Марков стал одним из 15 фотографов из 15 стран, которые участвовали в рекламной кампании iPhone 7 «Apple’s Taken on the iPhone».