Роналду поделился фотографией со своей невестой на побережье в Дубае

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Пара отдыхала на побережье в Дубае. Спортсмен запечатлел, как они, стоя в воде, обнимаются на пляже. Для фотосессии 29-летняя модель выбрала серебристый купальник и однотонный платок, а спортсмен надел черные шорты.

«Вторая половина», - написал Роналду под фотографией.

Пара помолвлена с 2018 года. Родригес и Роналду вместе воспитывают общих дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также трех детей от суррогатных матерей - Криштиану-младшего, Еву и Матео.

Ранее португальский спортсмен стал лучшим бомбардиром 2023 года. Футболист за прошедший год забил 53 гола, обогнав игрока «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и нападающего «Баварии» Гарри Кейна.

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