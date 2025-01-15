15 января 2025, 02:26

«Романтическое путешествие». Волочкова улетела на Мальдивы с молодым танцором

РИА «Новости»
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Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова на днях призналась, что отдыхает на Мальдивах с танцором ее балета в шоу «Одержимость» Марчелом Абаби. В сети тут же предположили, что у балерины новый роман, но она пока не подтверждала связь с молодым человеком, сообщил kp.ru.

В интервью изданию Волочкова рассказала, что ей пришлось немного отложить поездку на Мальдивы, чтобы у них с Абаби пересеклись рабочие графики. Также балерина ждала его возвращения из Китая, куда он уезжал на несколько недель.

Следующее выступление пары состоится 25 января, поэтому они решили репетировать и на курорте. Волочкова называла Марчело своим другом и партнером.

«А пока мы прекрасно проводим время на Мальдивах. Заодно репетируем на пляже. Но, конечно, больше отдыхаем. Мне с Марчелом очень комфортно. Нас объединяет и творчество, и дружба, и это здорово! Прекраснейшее романтическое путешествие», - рассказала артистка.

Волочкова часто прилетает отдыхать на Мальдивы и каждый раз в новой компании. Чаще всего в поездках ее сопровождают мужчины. Личная жизнь балерины всегда была объектом для обсуждения. Поэтому появление рядом с артисткой 26-летнего танцовщика тут же стало поводом для того, чтобы записать его в избранники звезды.

Недавно Волочкова сама намекнула, что у нее появился возлюбленный , который младше ее на 22 года. В соцсетях знаменитость уже показала несколько романтических кадров, сделанных в объятиях ухажера. При этом она скрыла комментарии под некоторыми роликами, чтобы не испортить себе отдых с любимым человеком.

Отдых Россия Интервью Анастасия Волочкова Артисты
15 января 2025, 00:58
«Меня в „Ленкоме“ нет». Фото Певцова сняли со стены театра
РИА «Новости»
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Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». В его услугах больше не нуждаются, написал он в своем Telegram-канале.

«Сегодня, 14 января 2025 года, мою фотографию убрали со стены в фойе Ленкома», - рассказал актер.

По словам Певцова, наконец-то после «почти двухмесячной неизвестности наступила ясность», что его услуги там больше не нужны.

Он напомнил, что последний свой спектакль на сцене этого театра он сыграл 24 ноября 2024 года. По словам артиста, он прослужил в театре 33 года, с весны 1991 года.

Певцов поблагодарил коллег-ленкомовцев за «хулиганские и талантливые годы». При этом подчеркнул, что у него осталось время, силы и желание играть на сцене, но в «Ленком» он больше не вернется.

Актер пригласил подписчиков посетить его спектакли в других столичных театрах.

Прошлой весной актер Иван Агапов заявил , что «Ленком» середины 80-х годов отличается от того, каким он стал после смерти Марка Захарова.

Кино Россия Театры Актеры Москва
14 января 2025, 21:58
Актриса Дэлис Карри заживо сгорела при пожаре в Лос-Анджелесе
Freepik
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Актриса Дэлис Карри, сыгравшая в фильме «Братья Блюз», погибла при пожаре, который охватил Лос-Анджелес. Останки 95-летней женщины нашли в ее доме в Алтадине, сообщил телеканал ABC7.

Внучка актрисы Келли рассказала, что 7 января отвезла Карри домой, после чего уехала от нее. Ночью ее разбудило сообщение от экстренных служб о том, что в доме ее бабушки пропал свет.

Женщина выехала в Алтадину, но по дороге полиция сообщила ей, что дом Карри сгорел. Огонь уничтожил все имущество, кроме синего кадиллака. Сама же актриса считалась пропавшей без вести.

Через неделю останки женщины обнаружили в ее сгоревшем доме. Причиной смерти назвали распространение огня, который охватил многие районы Лос-Анджелеса.

Лесные пожары начались в Калифорнии с 7 января. По последним данным, число погибших достигло 16.

Из опасных районов эвакуировали 150 тысяч человек. Избранный президент Дональд Трамп сравнил ущерб от пожаров в США с последствиями ядерного удара.

Пожары Лесные пожары Фильмы Калифорния Пожары в Калифорнии
14 января 2025, 21:28
«Чувствую облегчение». Кейт Миддлтон заявила о ремиссии рака
РИА «Новости»
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Супруга принца Великобритании Уильяма Кейт Миддлтон рассказала о ремиссии рака после химиотерапии. Сообщение появилось на странице принцессы в соцсети X.

«Я чувствую облегчение от того, что сейчас у меня ремиссия, я по-прежнему нацелена на выздоровление. Все, кто сталкивался с диагнозом „рак“, знают, что требуется время, чтобы привыкнуть к новой нормальной жизни», - написала она.

Миддлтон также выразила благодарность медперсоналу онкобольницы Royal Marsden за заботу о ней. Также принцесса заявила, что будет поддерживать ее новаторские исследования и клинические достижения.

Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости из-за онкологического заболевания. О завершении курса химиотерапии она сообщила в сентябре прошлого года.

Ранее Миддлтон запечатлели в паре с принцем Уильямом на кинопремии BAFTA в 2023 году. Принцесса игриво похлопала супруга по ягодицам , тем самым проявив к нему чувства. В 2024 году ей пришлось пропустить мероприятие из-за проблем со здоровьем.

Великобритания Рак Принц Уильям Кейт Миддлтон
14 января 2025, 20:54
Катя Лель рассказала о внеземной природе пожаров в Лос-Анджелесе
РИА «Новости»
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Самые разрушительные в истории Калифорнии пожары связаны с внеземными силами. Скоро весь мир узнает об их причине, пообещала певица Катя Лель изданию «Абзац».

«Могу сказать, что за этим стоит сила неба. Это однозначно. Надо подождать совсем немного, и будет проявление истины», - заверила она.

Певица отказалась раскрывать подробности, потому что истина и так скоро станет достоянием общественности. По ее словам, проявится фактор, который привел к пожарам в Лос-Анджелесе.

Катя Лель известна не только хитом «Мой мармеладный» , но и верой в паранормальное. В 2019 году она утверждала, что инопланетяне похитили ее зубы и наделили голосовые связки уникальными возможностями.

Природные пожары в Лос-Анджелесе начались 7 января. В зону бедствия попали более 12 тысяч домов, ущерб превысил 250 миллиардов долларов. Огонь уничтожил дом лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко и едва не оставил без жилья актера Алексея Воробьева.

Шоу-бизнес Пожары в Калифорнии

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