«Роковая ошибка». Режиссер Астрахан рассказал о гибели второй жены и спасении сына
Режиссер Дмитрий Астрахан, снявший одну из самых заметных комедий 1990-х годов «Ты у меня одна», поделился самыми резонансными моментами из своей жизни. В эфире шоу «Секрет на миллион» он раскрыл тайну гибели второй жены Ольги Беляевой.
Режиссер был трижды женат, Впервые он женился на Марии Тхоржевской, с которой познакомился в студенческие годы.
Со второй супругой познакомился в театральном училище. Он уже был режиссером, она - студенткой. Первый их ребенок умер из-за порока сердца, второго сына он тоже чуть не потерял из-за пожара, когда неизвестные подожгли дверь в квартире, где тот находился вместе с матерью. На тот момент Астрахан и Беляева уже расстались, он был на съемках в Минске, но быстро вернулся в Москву.
«Горела дверь, и Оля с Пашей выбежали в дверь. И это была роковая ошибка, потому что, если бы они побыли в квартире, то, может быть, все бы обошлось», - признался он.
Астрахан добавил, что Беляева умерла в больнице, так как получила 70% ожогов тела. Сына врачи смогли спасти, нарушив при этом медицинский регламент.
Сейчас он женат на балерине Елене Громовой, родившей ему пятерых детей. Они с супругой живут на две страны - в России и Франции.
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