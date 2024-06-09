«Роковая ошибка». Режиссер Астрахан рассказал о гибели второй жены и спасении сына

Режиссер был трижды женат, Впервые он женился на Марии Тхоржевской, с которой познакомился в студенческие годы.

Со второй супругой познакомился в театральном училище. Он уже был режиссером, она - студенткой. Первый их ребенок умер из-за порока сердца, второго сына он тоже чуть не потерял из-за пожара, когда неизвестные подожгли дверь в квартире, где тот находился вместе с матерью. На тот момент Астрахан и Беляева уже расстались, он был на съемках в Минске, но быстро вернулся в Москву.

«Горела дверь, и Оля с Пашей выбежали в дверь. И это была роковая ошибка, потому что, если бы они побыли в квартире, то, может быть, все бы обошлось», - признался он.

Астрахан добавил, что Беляева умерла в больнице, так как получила 70% ожогов тела. Сына врачи смогли спасти, нарушив при этом медицинский регламент.

Сейчас он женат на балерине Елене Громовой, родившей ему пятерых детей. Они с супругой живут на две страны - в России и Франции.

Ранее стало известно, что актера Владимира Машкова назначат директором театра «Современник».