Рогов признался, что специально называл героинь шоу жирными

По словам Рогова, во время работы в программе он и его соведущие называли героинь жирными. Так себя вести их просили продюсеры шоу.

«Мы там такую дичь творили. Мы кидались вещами, ржали, орали, тянули вещи. Это был просто кошмар», - сказал он.

Стилист отметил, что сейчас он не позволил бы себе такого общения с героинями проектов о преображении. Он признал, что такое поведение было бы неуместно.

В январе Рогов сменил историка моды Александра Васильева в шоу «Модный приговор».

Он поддержал кандидатуру стилиста, отметив, что у того за плечами большой опыт ведения телепередач о моде.