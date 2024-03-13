Родственники Юлии Началовой выставили на продажу квартиру, чтобы расплатиться с ее бывшим женихом

Родственники певицы Юлии Началовой продают ее квартиру, чтобы отдать долг бывшему жениху певицы - хоккеисту Александру Фролову. Об этом написала газета kp.ru.

По данным издания, роскошная четырехкомнатная квартира досталась певице от ее прежнего мужа - футболиста Евгения Алдонина. С Фроловым Началова начала встречаться в 2011 году. А в 2015 она взяла у жениха 20 миллионов рублей на организацию сольного концерта.

Этот концерт певица называла «подарком от любимого». Но подарок был отнюдь не бескорыстным - Началова отписала на жениха половину квартиры в качестве залога. Свое право на жилье Фролов зарегистрировал в Росреестре.

После расставания пары в 2016 году началась дележка жилплощади. Бывший возлюбленный требовал, чтобы певица продала квартиру и отдала ему деньги. Началова судилась с Фроловым, но суд признал его законным собственником жилья. После смерти певицы половина квартиры принадлежит ее дочери, а половина - бывшему жениху.

В 2021 году Фролов потребовал деньги с родителей Юлии Началовой. Родственники певицы выехали из квартиры и выставили ее на продажу. Изначальная указывалась цена в 100 миллионов рублей, сейчас ее понизили до 87 миллионов рублей. На данный момент собственники сдают квартиру в аренду.

Юлия Началова умерла пять лет назад из-за сепсиса, развившегося из небольшой ранки на ноге. Певице было 38 лет. Ранее ее дочь Вера Алдонина рассказала, почему мать не согласилась на ампутацию , которая могла бы спасти ей жизнь.