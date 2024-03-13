13 марта 2024, 04:14

Родственники Юлии Началовой выставили на продажу квартиру, чтобы расплатиться с ее бывшим женихом

РИА «Новости»
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Родственники певицы Юлии Началовой продают ее квартиру, чтобы отдать долг бывшему жениху певицы — хоккеисту Александру Фролову. Об этом написала газета kp.ru.

Родственники певицы Юлии Началовой продают ее квартиру, чтобы отдать долг бывшему жениху певицы - хоккеисту Александру Фролову. Об этом написала газета kp.ru.

По данным издания, роскошная четырехкомнатная квартира досталась певице от ее прежнего мужа - футболиста Евгения Алдонина. С Фроловым Началова начала встречаться в 2011 году. А в 2015 она взяла у жениха 20 миллионов рублей на организацию сольного концерта.

Этот концерт певица называла «подарком от любимого». Но подарок был отнюдь не бескорыстным - Началова отписала на жениха половину квартиры в качестве залога. Свое право на жилье Фролов зарегистрировал в Росреестре.

После расставания пары в 2016 году началась дележка жилплощади. Бывший возлюбленный требовал, чтобы певица продала квартиру и отдала ему деньги. Началова судилась с Фроловым, но суд признал его законным собственником жилья. После смерти певицы половина квартиры принадлежит ее дочери, а половина - бывшему жениху.

В 2021 году Фролов потребовал деньги с родителей Юлии Началовой. Родственники певицы выехали из квартиры и выставили ее на продажу. Изначальная указывалась цена в 100 миллионов рублей, сейчас ее понизили до 87 миллионов рублей. На данный момент собственники сдают квартиру в аренду.

Юлия Началова умерла пять лет назад из-за сепсиса, развившегося из небольшой ранки на ноге. Певице было 38 лет. Ранее ее дочь Вера Алдонина рассказала, почему мать не согласилась на ампутацию , которая могла бы спасти ей жизнь.

Долги Суд Юлия Началова
12 марта 2024, 19:44
Стало известно, как живет единственная внучка Гурченко
Global Look Press
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Единственная внучка Людмилы Гурченко Елена Королева в свое время пережила сложные моменты, из-за которых до сих пор не может прийти в себя. Сейчас она сконцентрировалась на воспитании ребенка и ведет умеренный образ жизни, сообщило интернет-издание Woman.ru.

Женщина не работает, а средства на жизнь получает от сдачи недвижимости известной российской актрисы в аренду. В наследство Королева получила четыре квартиры. Кроме того, на протяжение нескольких лет под вопросом продажа дачи Гурченко с домом площадью в 150 «квадратов».

Сама внучка легендарной актрисы отказалась комментировать эту тему. Однако ее близкий друг шоумен Прохор Шаляпин рассказал, что женщина ведет здоровый образ жизни и давно отказалась от алкоголя. Ранее у Королевой было депрессивное состояние.

«Живет своей тихой мирной жизнью, гуляет с собакой, занимается дочкой. Она просто не появляется нигде, не любит внимание. Живет спокойно, не спивается», - отметил Шаляпин.

Ранее дочь Александра Абдулова рассказала, что делает, чтобы почувствовать присутствие отца. Девушка включает фильм «Чародеи» и всегда плачет во время сцены под песню «Представь себе».

Недвижимость Актеры
12 марта 2024, 16:34
«Попрощался с волосами». Shaman выступил в парике
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На одном из концертов, посвященных Международному женскому дню, певец Shaman появился перед публикой с длинными белыми волосами, что стало для многих неожиданностью. Профессиональный стилист Николай Бритвин объяснил порталу «Утро.ру» причину такого изменения во внешности артиста.

По его мнению, решение певца надеть парик было обусловлено не стремлением привлечь дополнительное внимание, а возникшими проблемами с волосами после неоднократного осветления. Бритвин напомнил, что Shaman известен своими экспериментами с внешностью: от классических стрижек до каре и даже дредов, которые, как известно, могут навредить здоровью волос.

«Скорее всего, со своими волосами Ярослав уже попрощался», - заявил Бритвин.

Он предположил, что после расплетения дредов волосы артиста оказались в плачевном состоянии, что и заставило его прибегнуть к использованию парика. Стилист предположил, что в ближайшее время поклонники могут увидеть певца с новым имиджем и короткой прической, отметив, что постоянное осветление и наличие дредов неизбежно негативно сказываются на здоровье волос.

Ранее Shaman научил актрису Орнеллу Мути целоваться по-русски. Артист познакомился с итальянской актрисой на Всемирном фестивале молодежи.

Концерты Shaman
12 марта 2024, 15:52
Актриса и кандидат наук Галина Яцкина скончалась на 80-м году жизни
РИА «Новости»
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Советская и российская актриса Галина Яцкина умерла на 80-м году жизни. Незадолго до этого она приняла монашеский постриг и схиму. Об этом в своем Telegram-канале рассказал протоиерей Василий Гелеван.

Яцкина снялась в фильмах «Женщины», «Слово для защиты», «Уроки французского», «Блаженная» и многих других. В последние годы снимала документальные фильмы, которые часто были автобиографическими. Она рассказывала в них про женскую долю.

Заслуженная актриса работала с Борисом Ельциным и объясняла ему, как правильно вести себя перед камерами. Яцкина также стала первой актрисой - кандидатом наук: она окончила театральное училище имени Щукина и аспирантуру при этом же учебном заведении в 1979 году.

Женщины Фильмы Актеры Борис Ельцин Наука
12 марта 2024, 14:44
Бритни Спирс снялась полностью обнаженной
РИА «Новости»
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Недавно американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала фото с пляжа без одежды. Она выложила снимок в своем профиле в социальных сетях, за которым следит более 42 миллионов человек.

На снимке поп-идол повернулась к объективу спиной и глядит через плечо назад. К посту она приложила эмодзи тюльпана и отключила комментарии.

Этот пост был опубликован вслед за заявлением ее экс-супруга, Сэма Асгари, о том, что он не будет высказываться о Спирс в негативном ключе. В интервью он описал время, проведенное со Спирс, как подарок судьбы.

Певица же в своих мемуарах «Женщина во мне», вышедших в октябре 2023 года, тепло отозвалась о Асгари, описав его как «дар от Бога».

Спирс и Асгари решили развестись после шести лет брака. Поп-звезда уточнила, что не собирается объяснять причину разрыва , так как это никого не касается.

Фото Бритни Спирс

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