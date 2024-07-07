Родные Заворотнюк приехали на могилу актрисы на 40-й день

Издание опубликовало видео с памятной церемонии. Суд по опубликованным кадрам, панихиду сделали закрытой и пустили только близких родственников и друзей семьи. Для гостей рядом с могилой установили шатер черного цвета.

Среди участников церемонии журналисты была мать актрисы Валентину Борисовну, которую всячески поддерживал вдовец.

По данным издания Петр Чернышов приезжает на могилу супруги каждые выходные. Иногда он берет в поездку детей.

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет в конце мая после продолжительного и тяжелого заболевания мозга. Церемония прощания и похорон прошла 1 июня. Могила актрисы находится на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.