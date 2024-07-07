07 июля 2024, 17:32

Родные Заворотнюк приехали на могилу актрисы на 40-й день

РИА «Новости»
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Родные и близкие Анастасии Заворотнюк приехали на Троекуровское кладбище Москвы на 40-й день после ухода актрисы из жизни. Около могилы заметили вдовца Петра Чернышова с дочерью и сыном. Как сообщил StarHit, родные и близкие актрисы оставили на могиле цветы и зажженные свечи

Издание опубликовало видео с памятной церемонии. Суд по опубликованным кадрам, панихиду сделали закрытой и пустили только близких родственников и друзей семьи. Для гостей рядом с могилой установили шатер черного цвета.

Среди участников церемонии журналисты была мать актрисы Валентину Борисовну, которую всячески поддерживал вдовец.

По данным издания Петр Чернышов приезжает на могилу супруги каждые выходные. Иногда он берет в поездку детей.

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет в конце мая после продолжительного и тяжелого заболевания мозга. Церемония прощания и похорон прошла 1 июня. Могила актрисы находится на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.

Семья Москва Умерла Анастасия Заворотнюк
07 июля 2024, 14:42
Алсу подала иск о разделе имущества с мужем
РИА «Новости»
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Певица Алсу подала иск в Савеловский суд Москвы на раздел совместно нажитого имущества с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, первую беседу по иску назначили на 26 июля. Заявление о разводе певица подала еще в конце мая.

Предположительно, пара будет делить квартиру в Лондоне рядом со стадионом Lord’s Cricket Ground на улице Сент-Джон-Вуд, коттедж в Крыму с причалом, личным пляжем, конюшней, вертолетной площадкой, теннисным кортом и собственной мечетью.

Кроме того, предметом спора станет четырехэтажный особняк на Рублевке на 3000 квадратных метров и апартаменты на Ленинградском шоссе в Москве на 57-м этаже элитного жилого комплекса. Алсу и Абрамов были в браке 18 лет, они воспитывают трех детей.

Ранее Алсу выпустила трек «Я учусь не бояться» , посвященный последним событиям в ее жизни.

Алсу Музыка
07 июля 2024, 03:03
Трижды судимая экс-участница «Пацанок» устроилась в детский лагерь
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Трижды судимую экс-участницу шоу «Пацанки» Веру Федоренко взяли на работу воспитательницей в детский лагерь. Актриса проекта Ирина Соловьева, с которой девушка подралась во время съемок, написала заявление в прокуратуру, сообщил Telegram-канал Mash.

Первый срок в девять лет Федоренко получила за случайное лишение жизни человека. Второй - за разбой в отношении несовершеннолетнего. Третий раз она отправилась за решетку, когда украла банковскую карту на вокзале в Сочи.

Через девять месяцев девушка вышла на свободу и ее взяли в восьмой сезон «Пацанок». Там у нее произошла драка с 53-летней актрисой Ириной Соловьевой, которая написала на нее заявление в полицию.

В конце июня Федоренко в соцсетях опубликовала видео с детьми. В ролике она предстала в футболке с надписью «Воспитатель». Экс-участница «Пацанок» приехала на смену в лагерь благотворительного фонда «Дикони».

Соловьева увидела ролик и обратилась в Генпрокуратуру с просьбой разобраться, как человек с судимостями может заниматься воспитанием детей.

Недавно участница шоу «Пацанки» Александра Петрова напала на своего соседа с молотком. По ее словам, она не смогла решить эту ситуацию по-другому.

Дети Работа Детские лагеря Полиция
07 июля 2024, 02:17
«Лет пять — и сядет на стакан». Раскрыты слабости «правильной» певицы Валерии
РИА «Новости»
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Композитор и продюсер Виктор Дробыш развеял образ «правильной» звезды отечественного шоу-бизнеса Валерии, рассказав, что она может себе позволить пропустить пару рюмок и высказаться на русском нецензурном. Об этом он рассказал в интервью Иде Галич.

«Она может и красненького махнуть. Даже как-то она матом ругнулась, мне было очень приятно. Я думаю, что лет пять - и Валерия сядет на стакан», - рассказал продюсер.

Дробыш отметил, что в одно время Валерия вообще ничего не пила, а сейчас ему кажется, что их дружба делает ее человеком. При этом композитор добавил, что считает артистку «идеалом женщины, спортсменки, комсомолки». И все эти милые слабости только добавляют ей очарования, делают более живой и понятной для окружающих.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов назвал звезд российского шоу-бизнеса, аккаунты которых могут заблокировать на YouTube из-за патриотической позиции. В их число вошла и Валерия.

Алкоголь Россия Музыка Интервью Шоу-бизнес Певица Валерия
07 июля 2024, 00:47
Актера Римиса Сидабраса нашли мертвым в Москве
РИА «Новости»
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Актер Римис Сидабрас умер в возрасте 31 года. Тело молодого мужчины нашли в квартире в центре Москвы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, тело актера обнаружили в квартире, которую он снимал, на улице Покровка. Смерть мужчины, как заявили журналисты, не носила криминальный характер. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Римис Сидабрас родился на Сахалине и учился в Ярославском театральном институте. С 2015 по 2017 годы он работал в Театре имени Федора Волкова в Ярославле. После этого переехал в Москву, где сыграл ряд эпизодических ролей в сериалах.

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