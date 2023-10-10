Родившая от Аль Пачино девушка ушла к 62-летнему миллиардеру
Нур Альфалла разорвала отношения с Аль Пачино и решила вернуться к бывшему 62-летнему миллиардеру Николасу Берггрюену. Девушка три месяца назад родила актеру четвертого ребенка, сообщило издание TMZ.
Нур и Николас пришли вместе на концерт Стинга в Лос-Анджелесе. Это был их первый совместный выход после расставания в 2020 году.
Аль Пачино стал отцом в четвертый раз в июле текущего года. Актер потребовал от своей избранницы Нур Альфаллы провести ДНК-тест на его отцовство , когда она была еще беременна. Он не поверил в возможность стать отцом в четвертый раз в 83 года. Альфалла сделала ДНК-тест и развеяла сомнения актера.
После этого между ними возник конфликт относительно опеки над мальчиком. Нур стала требовать, чтобы ребенок остался у нее, а актер выплачивал алименты. Сумма пока не озвучивалась. Состояние Пачино оценивается в 120 миллионов долларов. У знаменитого актера уже есть трое взрослых наследников : Джулия Мария и близнецы Антон и Оливия.