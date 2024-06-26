26 июня 2024, 10:26

Родительский дом принцессы Дианы выставили на продажу

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

В Лондоне выставили на продажу бывший дом супругов Спенсеров — родителей принцессы Дианы. Об сообщила газета New York Post.

По данным издания, стоимость резиденции составила примерно 14 миллионов долларов. Таунхаус расположен в элитном районе Мейфэр. Авторы статьи отметили, что дом решили продать впервые за 20 лет.

Здание построили в начале 1980-х годов. Отец принцессы, граф Спенсер, приобрел его как подарок супруге - графине Рейн Спенсер. Дочь Диана нередко приезжала в таунхаус после развода с принцем Чарльзом.

В доме четыре этажа, его общая площадь составляет приблизительно 450 квадратных метров. Внутри расположены пять спален с гардеробными и ванными, одна из них мраморная. В здании также есть гостиная и библиотека. Одна из комнат оснащена выходом на крышу с террасой. Лицевая часть дома оформлена в кремовых тонах и декорирована лепниной.

Ранее в Новом Орлеане выставили на продажу дом , который снимали в сериале «Американская история ужасов». За историческое здание планируют выручить за 4,5 миллиона долларов.

В Лондоне выставили на продажу бывший дом супругов Спенсеров - родителей принцессы Дианы. Об сообщила газета New York Post.

Лондон Недвижимость Королевская семья Британии
26 июня 2024, 11:04
«Спал на сумке». Актер Курцын рассказал о жизни на вокзале в начале карьеры
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Во время съемок сериала «Меч» актер Роман Курцын из-за отсутствия денег в течение месяца жил на Ярославском вокзале в Москве. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Звездач».

«Спал на сумке, приезжал в павильон, в котором снимали сериал „Меч“, там была раковина, я мыл там ноги, другие части тела, чистил зубы и шел в кадр», - поделился артист.

Он пояснил, что это были вынужденные меры, так как у него не было денег. По словам Курцына, его ставка в сериале была мизерной, как у массовки.

Однако, несмотря на финансовые трудности, артист испытывал большую благодарность за работу в сериале.

Ранее папарацци сфотографировали певицу и актрису Дженнифер Лопес в экономклассе самолета. Она сэкономила на билетах после отмены тура.

Сериалы Кино Работа Актеры
26 июня 2024, 05:28
Появились новые подробности о замке Пугачевой и Галкина
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Замок певицы Аллы Пугачевой и ее мужа комика Максима Галкина* в деревне Грязь стоит 11 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Оказалось, что дом не отметили в кадастровых картах. Посмотреть можно только его цену, которая по меркам роскошной жизни знаменитостей оказалась не такой огромной. Участок, где расположен дом артистов, занимает гектар, сам дом - 2,3 тысячи квадратных метров.

Также в позапрошлом году появилась информация, что у дома нет официального адреса. Вероятно, потому что межевание участка делали в начале 2000-х или не делали совсем.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что строители завезли решетки и мониторы в замок Пугачевой. Он отметил, что хотел бы «перепрофилировать» дом. У артиста много идей - от морга до тюрьмы для иноагентов.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Россия Недвижимость Алла Пугачева Максим Галкин
26 июня 2024, 03:57
Певица Бьянка опубликовала фото до и после похудения на 35 килограммов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Бьянка показала фигуру после похудения на 35 килограммов. Звезда опубликовала снимок в Instagram*.

Знаменитость решила показать поклонникам две фотографии. Первая - старая, где у вокалистки есть лишний вес, а вторая - свежая, сделанная после похудения.

На первом снимке Бьянка позировала в мешковатом спортивном костюме, скрывающем недостатки фигуры. На втором фото исполнительница стояла в более уверенной позе, в джинсах с низкой посадкой и короткой кофте.

По словам певицы, она начала худеть год назад. Тогда же обратилась к эндокринологу.

«С помощью специалистов, регулярных тренировок, плавания и правильного питания я шаг за шагом приближалась к своей цели. Сегодня я с гордостью могу сказать - минус 35 килограммов!» - заявила звезда.

Ранее Бьянка рассказала, почему поправилась до 90 килограммов. Она призналась, что не могла удержаться перед вкусной едой на отдыхе.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Фото Певица Бьянка
26 июня 2024, 03:24
«Могу позволить». Звезда «Папиных дочек» объяснила, почему считает свой брак удачным
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Дарья Мельникова, известная по роли в сериале «Папины дочки», рассказала поклонникам о счастливой брачной жизни. Счастьем звезда поделилась в Instagram*.

Все началось с того, что блондинка показала фанатам фото с дачи. Артистке понравилась сельская жизнь, она отдыхала, загорала, собирала ягоды и цветы. Звезда призналась, что смогла себе это позволить благодаря своему мужу - 34-летнему актеру Роману Набатову.

«Почему я могу себе это позволить? <…> Потому что я удачно вышла замуж. За москвича с дачей», - заявила она.

Брак с Набатовым артистка заключила тайно. Помимо этого, она успела родить от него ребенка. Уже после того, как все произошло, Мельникова ошарашила поклонников в соцсетях неожиданными новостями.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Фото Соцсети Актеры

Новости по теме