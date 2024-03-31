«Родители не в курсе». Стало известно о смерти экс-участницы «Дома 2» Либерж Кпадону

По информации Устиенко, 36-летняя Кпадону умерла 41 день назад.

«Все правда. 41 день назад. Малышка покойся с миром. Ничего не могу говорить, просто нет никаких слов. Сейчас главное - дозвониться, достучаться до родителей. Они не в курсе и ничего еще не знают. Большая просьба не негативить, на любую тему. А просто принять и вспомнить только хорошее», - написала подруга Кпадону.

Позже Устиенко сообщила, что родители погибшей вышли с ней на связь.

Ранее сообщалось, что Кпадону перестала выходить на связь, а соседи рассказывали, что из ее квартиры выносили тело.

Причина смерти Либерж Кпадону неизвестна. Женщина страдала от сахарного диабета, а этой зимой врачи обнаружили новообразование у нее в легком. В конце января Кпадону сообщила, что легла в больницу, чтобы сделать операцию. В феврале она выложила последний пост в соцсетях, на котором плакала, прощалась и просила за нее молиться.