Роберт Паттинсон впервые стал отцом

Пара гуляла по парку. Оба молодых родителя надели темные очки.

Влюбленные пока не торопятся делиться новостью о рождении первенца. Они не заходили в социальные сети уже три недели. Беременность Сьюки также сохраняли в тайне, несмотря на все попытки журналистов узнать подробности. Пол ребенка неизвестен.

Перед рождением ребенка пара стала жить вместе. Роберт и Сьюки в отношениях с 2018 года. До этого 37-летний актер встречался с исполнительницей FKA twigs, которой он дважды делал предложение, и актрисой Кристен Стюарт, с которой был вместе с 2009 по 2013 год.

Ранее стало известно, что американская актриса Кэмерон Диас родила второго ребенка в 51 год. Сына назвали Кардинал.