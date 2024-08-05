Роберт Паттинсон решил покинуть Голливуд и покорить Южную Корею

Он уточнил, что артист решил попробовать себя на азиатском медиарынке. Ради своей цели Паттинсон из Голливуда переедет в Южную Корею со своей избранницей, моделью и актрисой Сьюки Уотерхаус, и их ребенком.

Авторы статьи напомнили, что актер пожил в стране во время съемок фильма «Микки 17», который выйдет в прокат в следующем году.

По словам собеседника издания, киноиндустрия США переживает упадок, поэтому в последнее время знаменитые актеры, включая Паттинсона, подыскивают новые страны, где им будет легче добиться успеха.

Весной Паттинсона и его возлюбленную заметили во время прогулки с новорожденной дочкой в Лос-Анджелесе. Пара тщательно скрывала от прессы и поклонников, что готовится стать родителями.