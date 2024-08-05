05 августа 2024, 16:28

Роберт Паттинсон решил покинуть Голливуд и покорить Южную Корею

Global Look Press
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Британский актер, известный по киносаге «Сумерки», Роберт Паттинсон планирует уехать из Голливуда, чтобы построить карьеру в Южное Карее, сообщил журналистам Life & Style инсайдер.

Он уточнил, что артист решил попробовать себя на азиатском медиарынке. Ради своей цели Паттинсон из Голливуда переедет в Южную Корею со своей избранницей, моделью и актрисой Сьюки Уотерхаус, и их ребенком.

Авторы статьи напомнили, что актер пожил в стране во время съемок фильма «Микки 17», который выйдет в прокат в следующем году.

По словам собеседника издания, киноиндустрия США переживает упадок, поэтому в последнее время знаменитые актеры, включая Паттинсона, подыскивают новые страны, где им будет легче добиться успеха.

Весной Паттинсона и его возлюбленную заметили во время прогулки с новорожденной дочкой в Лос-Анджелесе. Пара тщательно скрывала от прессы и поклонников, что готовится стать родителями.

Кино Голливуд Южная Корея Актеры Роберт Паттинсон
05 августа 2024, 16:36
Меган Фокс вышла на улицу в провокационном наряде, оголив ягодицы
Global Look Press
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Актриса Меган Фокс вышла в свет в откровенном образе. Она отправилась за покупками в местный супермаркет без штанов или юбки. Снимки полуголой 38-летней звезды опубликовало издание Daily Mail.

Актриса вышла на улицу в футболке-оверсайз с надписью «Парни лгут». При этом она не надели ни юбку, ни штанов, поэтому каждое движение звезды обнажало нижнюю часть ее ягодиц.

Свой образ Фокс дополнила высокими черными ботфортами на каблуках, синей сумочкой, серебряным ожерельем в виде чокера и солнцезащитными очками. Ее ничуть не смутили папарацци, пытавшиеся поймать пикантный снимок. Однако пользователи Сети не очень оценили откровенность артистки.

«Пример того, чего не следует делать», «Как ей не стыдно?!», «У тебя трое сыновей, что с тобой не так?» - написали они.

Ранее жена рэпера Канье Уэста модель Бьянка Цензори вновь появилась на публике в откровенном наряде. Она вышла на улицу в прозрачном платье-чулке.

Мода Актеры Шоу-бизнес
05 августа 2024, 16:03
Режиссера «Необратимости» Гаспара Ноэ заметили в Москве
Global Look Press
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В Россию приехал французский режиссер Гаспар Ноэ, снявший такие фильмы, как «Необратимость», «Экстаз» и "Вечный свет». Об этом сообщили журналисты Telegram-канала «Москвичка».

В Россию приехал французский режиссер Гаспар Ноэ, снявший такие фильмы, как «Необратимость», «Экстаз» и \"Вечный свет». Об этом сообщили журналисты Telegram-канала «Москвичка».

Они уточнили, что Ноэ примет участие в закрытом мероприятии издания. Остальные подробности его визита пока решили держать в секрете.

«Продолжаем менять культурное поле страны и показывать открытость страны миру», - отметили авторы публикации.

По данным сайта Daily.afisha.ru , режиссер «Необратимости» успел побывать в двух ночных московских клубах. В одном из них Ноэ танцевал под хит Шуры «Ты не верь слезам».

Недавно в Москву приезжал сербский режиссер Эмир Кустурица. Он начал подготовку к съемкам в столичном кинопарке «Москино». Продюсер изучил павильоны, отметив их хороший уровень оснащения и декорации.

Кино Режиссер Фильмы Россия Франция Москва
05 августа 2024, 13:49
«Нереальная»: Стеша Маликова поразила поклонников тонкой талией в купальнике
Global Look Press
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Дочь композитора Дмитрия Маликова Стеша опубликовала новые снимки с отдыха в Италии. Фотографии она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

На снимке 24-летняя Маликова позирует в белом слитом купальнике, коротких шортах и яркой бандане на берегу моря.

«Она нереальная», «Почему так красиво», «Шикарно выглядишь», - написали в комментариях подписчики.

Ранее девушку сравнили с ее матерью.

Пользователи сети удивились, насколько они похожи друг на друга.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Отдых Италия Шоу-бизнес
05 августа 2024, 13:36
Киркоров удивил туристов внешним видом на пляже в Сочи
Global Look Press
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Туристы изумились, когда увидели на пляже Черного моря народного артиста России Филиппа Киркорова. Видео с певцом разместили в местном Telegram-канале «Это Сочи, Детка!».

Киркоров внезапно появился на пляже в шляпе с широкими полями и пиджаке. Его сопровождали несколько охранников.

Кто-то из отдыхающих начал снимать артиста на камеру смартфона, а другие - аплодировать и кричать «Браво!».

Авторы публикации с юмором прокомментировали произошедшее, отметив, что певец экономный и пришел к морю со своим навесом.

Сам Киркоров пока не выкладывал в соцсетях ни фотографий, ни видеороликов с места.

Недавно он застрял в горах из-за проливных дождей в Краснодарском крае. Артисту вместе со съемочной группой фильма «Братья» удалось благополучно выбраться из каньона и добраться до сочинского отеля.

Отдых Филипп Киркоров Сочи Шоу-бизнес

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