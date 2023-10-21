Роберт Де Ниро выразил соболезнования Намину в связи со смертью сына
Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро принес соболезнования основателю групп «Парк Горького» и «Цветы» Стасу Намину в связи со смертью сына. Об этом сообщили в пресс-службе Центра Намина, передал ТАСС.
«Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына. Артем Микоян работал со знаменитыми кинодеятелями Голливуда», - сказано в сообщении.
В материале отметили, что соболезнования выразили многие иностранные знаменитости, включая кинорежиссера-документалиста Джима Брауна. В пресс-службе подчеркнули, что Микоян принимал участие в масштабных российских выставках за рубежом. Он окончил факультет кинематографии в университете Нью-Йорка и был практикантом в компании «Требеко» у Де Ниро.
Трупы 30-летнего сына Стаса Намина Артема Микояна и его бабушки Полины Ткаченко нашли 19 октября в деревне Крюково в Московской области. В их убийстве подозревают сына бывшей жены Намина Романа Новикова, мужчине официально выдвинули обвинения.
Сам Новиков признал вину. По его словам, мотивом для расправы стал конфликт внутри семьи. Обвиняемый рассказал, что дождался, пока бабушка уснет и после этого убил пенсионерку. Потом мужчина позвонил брату и попросил его приехать. Когда родственник прибыл, Новиков расправился и с ним. Далее подозреваемый сам обратился в правоохранительные органы.