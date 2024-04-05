Риз Уизерспун снимется в сериале по фильму «Блондинка в законе»

Читайте нас в:

По данным издания, пока неизвестно, повторит ли Уизерспун свою роль Эль Вудс в сериале. Сценаристы засекретили концепцию ленты.

Журналисты пояснили, что Amazon планирует преобразовать фильмы «Блондинка в законе» в многосерийную франшизу.

По словам Уизерспун, ей бы хотелось в 40-летнем возрасте вернуться к роли Эль Вудс.

«Я хочу узнать, что значит возраст для этого персонажа», - говорила она в 2019 году, когда пытались возродить «Блондинку в законе».

Актрисе 48 лет, она обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль в фильме «Переступить черту».

На счету Уизерспун такие картины, как «Жестокие игры», «Плезантвиль» и «Воды слонам!».

Журнал Forbes в 2023 году признал актрису Риз Уизерспун самой богатой актрисой в мире. Издание озвучило ее состояние в 400 миллионов долларов.