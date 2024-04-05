05 апреля 2024, 12:19

Риз Уизерспун снимется в сериале по фильму «Блондинка в законе»

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Amazon решил снять сериал по фильму «Блондинка в законе». Для участия в проекте пригласили американскую актрису Риз Уизерспун, сообщил The Hollywood reporter.

По данным издания, пока неизвестно, повторит ли Уизерспун свою роль Эль Вудс в сериале. Сценаристы засекретили концепцию ленты.

Журналисты пояснили, что Amazon планирует преобразовать фильмы «Блондинка в законе» в многосерийную франшизу.

По словам Уизерспун, ей бы хотелось в 40-летнем возрасте вернуться к роли Эль Вудс.

«Я хочу узнать, что значит возраст для этого персонажа», - говорила она в 2019 году, когда пытались возродить «Блондинку в законе».

Актрисе 48 лет, она обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль в фильме «Переступить черту».

На счету Уизерспун такие картины, как «Жестокие игры», «Плезантвиль» и «Воды слонам!».

Журнал Forbes в 2023 году признал актрису Риз Уизерспун самой богатой актрисой в мире. Издание озвучило ее состояние в 400 миллионов долларов.

Сериалы Актеры
05 апреля 2024, 11:58
«Могу пойти под мост к бомжам». Звезда 90-х признался, что побирается в США
Global Look Press
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Звезда 1990-х годов Профессор Лебединский (Алексей Лебединский), прославившийся после хита «Я убью тебя, лодочник», прозябает в нищете в Соединенных Штатах. В своем Telegram-канале он рассказал о своем заболевании и нужде.

Он рассказал, что серьезно болен и изменился до неузнаваемости. По словам артиста, он страдает большим депрессивным расстройством или экзистенциальной депрессией.

Музыкант не посещает ни рестораны, ни кафе, а также игнорирует лечение разваливающихся зубов. Он пояснил, что ненадолго выходит в магазин и сразу же возвращается с признаками тревожности. У певца трясутся руки и ноги, облегчить это состояние помогают только таблетки.

«В прошлом месяце мне прислали ровно столько денег, чтобы оплатить счет за электричество и интернет. И мне пришлось опять просить в долг», - отметил он.

Музыкант заявил, что в конце каждого месяца планирует напоминать подписчикам о том, что ему необходимо как-то дожить эту жизнь.

«Если вам наплевать, то и ладно. Мне тоже. Я могу пойти под мост к бомжам, мне реально уже все равно», - сказал он.

Ранее сбежавший из России актер сериалов Семен Трескунов заявил , что ищет работу в смежных областях. По его словам, он рассчитывает вакансию, которая позволила бы ему существовать и дальше.

США Болезни Концерты Музыка
05 апреля 2024, 11:32
Умер звезда «Доктора Кто» и «Последнего королевства» Адриан Шиллер
Global Look Press
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Английский актер Адриан Шиллер, известный благодаря проектам «Доктор Кто», «Отец Браун», «Последнее королевство» и «Виктория», скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщило издание TMZ.

Артист скончался в своем доме 3 апреля. Причина смерти актера неизвестна. Представители Шиллера из Scott Marshall Partners отметили, что его кончина стала «непредвиденной и неожиданной».

«Он умер слишком рано, и мы, его семья и близкие друзья опустошены этой утратой», - добавили в Scott Marshall Partners.

Адриан Шиллер родился в 1964 году в Лондоне и начал свою актерскую карьеру в 1990-х. За годы работы в кино он исполнил более 85 ролей. Он запомнился зрителям по проектам «Доктор Кто», «Компьютерщики», «Опочтарение» по мотивам произведений Пратчетта, «Толкин», «Последнее королевство» и многим другим.

Кино Актеры
05 апреля 2024, 10:37
Звезда «Реальных пацанов» стал отцом во второй раз
РИА «Новости»
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У пермского актера Владимира Селиванова родился сын. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсетях, добавив к записи снимок из роддома.

«Добро пожаловать в этот мир, Селиванов Кирилл Владимирович. <…> Восстанавливаем силы и наслаждаемся неповторимым моментом. Позже вернемся к вам с рассказом про роды», - отметил он.

Малыш появился на свет весом 3240 грамм и ростом 52 сантиметра. Теперь в семье артиста - шестеро человек.

Селиванов воспитывает дочь Еву от своей первой супруги Виктории Маркиной. Еще до официального развода он начал отношения с блогершей Александрой Калмыковой. В октябре стало известно о том, что пара также ожидает ребенка. У Калмыковой есть двое детей от предыдущего брака.

Недавно 37-летний актер Роберт Паттинсон впервые стал отцом. Его заметили во время прогулки с новорожденным в парке в Лос-Анжелесе.

Дети Семья Актеры
05 апреля 2024, 05:45
«Забыли друг друга». Сябитова рассказала, почему не считает Гузееву подругой
РИА «Новости»
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Главная российская сваха  Роза Сябитова заявила, что актриса Лариса Гузеева для нее скорее приятельница, чем подруга. Об этом она рассказала в беседе с Teleprogramma.pro.

По словам Сябитовой, Гузеева еще в начале съемок программы «Давай поженимся!» рекомендовала всем ведущим не поддерживать дружеские отношения вне камер. Такая позиция помогла выстроить крепкий рабочий контакт друг с другом.

«Мы все несем в программу: нашу любовь, эмоции, а когда она закончилась, мы вышли и забыли друг друга!» - призналась сваха.

Она отметила, что благодаря этому принципу программа остается привлекательной для зрителей уже много лет. Ведущие не ссорятся и вместе делают интересный контент. Однако участники передачи всегда помогают друг другу.

«Если я вижу, что Лариса уставшая приехала со съемок, я возьму большую часть ведения программы на себя. Она поступает также по отношению ко мне», - рассказала Сябитова.

Ранее стало известно, что Гузеева решила создать бренд под своим именем. Она подала заявление в Роспатент.

Телевидение

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