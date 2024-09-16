Рита Дакота нарвалась на мошенников при покупке виллы на Бали

Дакота с супругом чуть не купила дом у мужчины, который затеял стройку в зеленой зоне. Дакота пояснила, что возведение объектов в этом месте запрещено по закону Индонезии.

«Я не буду никогда больше играть в „принимающую и мудрую“, ни с аферистами по рабочим, бытовым делам. <…> Эра „принимающей терпилы“ недавно у меня официально закончилась», - высказалась артистка.

Дакота уточнила, что мужчина обязался вернуть ее залог до понедельника. Если это не произойдет, она планирует обратиться со всеми документами по строительству в полицию. Артистка заверила, что подключит все инстанции, в том числе СМИ, чтобы дать огласку происходящему на Бали.

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