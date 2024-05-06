Рианна снялась в полупрозрачном боди

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В новой фотосессии 36-летняя артистка показала новую линейку изделий для коррекции фигуры. На снимке она появилась в элегантном кружевном боди с поддерживающими чашечками.

Звезда сделала яркий контрастный макияж, использовав коричневый карандаш для контура губ и выделив глаза черными стрелками. Ярким акцентом в образе Рианны послужили аксессуары: серебряные часы, а также украшенные камнями серьги и кольца.

Ранее актриса Дженнифер Энистон снялась для обложки французского журнала Elle в «голом» платье. Ее сфотографировали в сексуальном черном наряде без нижнего белья. Обнаженную грудь звезды «Друзей» прикрыли длинные наращенные пряди. Образ завершили аксессуары от Tiffany & Co.