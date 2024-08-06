06 августа 2024, 12:36

Рианна посетила фестиваль на Барбадосе в провокационном карнавальном наряде

Global Look Press
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Певица Рианна посетила фестиваль Crop Over на Барбадосе. Она произвела фурор в откровенном наряде из блестящих камней. Фотографии звезды опубликовало издание Page Six.

Рианна ежегодно посещает фестиваль в своей родной стране и каждый раз подбирает яркий и провокационный образ. В этот раз приклеенные к телу драгоценные камни имитировали облегающий комбинезон, а на голове расположилась массивная корона. Наряд дополнили огромные крылья с разноцветными перьями.

Имя автора наряда знаменитость не уточнила.

Ранее Рианна призналась, что после рождения второго сына столкнулась с облысением. В итоге артистка стала более творчески подходить к созданию причесок, что вернуло ей любовь к себе.

Фестивали Шоу-бизнес Рианна
06 августа 2024, 13:25
«За деньги — поет!». Пугачеву уличили в заработке на тайных частных концертах
РИА «Новости»
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Народная артистка России Алла Пугачева слукавила, заявляя в Юрмале о том, что перестала выступать, так как сейчас время неспокойное. Об этом в беседе с kp.ru сообщил один из продюсеров.

«За деньги - поет!». Говорят, что Пугачева пела за минувшие полтора года и в Израиле, и на Кипре, и в Прибалтике - зарабатывала на частных закрытых мероприятиях», - рассказал он.

Собеседник издания пояснил, что артистка из-за нелюбви к перелетам зачастую соглашается выступать там, где находится. В итоге организаторам не нужно оплачивать частный самолет.

Источник отметил, что на таких вечеринках гостям запрещают делиться фото и видео в соцсетях, поэтому о частных мини-концертах певицы ничего неизвестно.

Авторы статьи сообщили, что, предположительно, в июле Пугачева спела на семейном торжестве бизнесмена из Риги за 200 тысяч евро. В это время она как раз отдыхала с детьми в Юрмале.

На фестивале певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале Пугачева заявила, что не может выступать , пока где-то идут боевые действия. Артистка пояснила, что для нее это непреодолимый барьер.

Концерты Алла Пугачева Шоу-бизнес
06 августа 2024, 12:47
«Люди страшнее». Водонаева рассказала о появившихся после инсульта видениях
Global Look Press
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Бывшая участница телестройки «Дом-2» и блогер Алена Водонаева столкнулась с паранормальным явлением, когда перенесла первый инсульт. В YouTube-шоу «Дерзкая готовка» она рассказала о своих видениях.

«Кое-что начинаешь видеть, это не страшно, люди страшнее. То, что ты видишь, тебе никогда не причинит вреда», - поделилась телеведущая.

Подробности этой истории она предпочла оставить в секрете, поскольку боится, что ее посчитают сумасшедшей. При этом Водонаева уточнила, что, попав в реанимацию с первым инсультом, почувствовала приближение смерти. По ее словам, она увидела себя со стороны и наблюдала, как врачи везут ее на каталке.

«Ты в шоке, и у тебя происходит молниеносная переоценка ценностей», - пояснила блогер.

Водонаеву впервые разбил инсульт в апреле 2021 года. Спустя пару месяцев в Петербурге ей стало плохо и она упала в обморок в отеле. Как оказалось, случился второй инсульт.

Инсульт Врачи Блогеры Шоу-бизнес Алена Водонаева
06 августа 2024, 11:48
Банда грабителей залезла в гостевой дом Тома Хэнкса и Риты Уилсон в Лос-Анджелесе
Global Look Press
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В гостевой дом Тома Хэнкса и Риты Уилсон в Лос-Анджелесе пробрались воры. Актеры обратились с заявлением в полицию, сообщили журналисты Thirty Mile Zone.

По данным издания, пока супруги находились за городом, злоумышленники средь бела дня выбили окно и залезли в их гостевой дом. Сработавшая сигнализация не остановила воров, но, вероятно, спугнула, так как в основной особняк они не проникли.

Хэнкс и Уилсон объяснили правоохранителям, что пока не смогли оценить ущерб, поскольку нужно перепроверить все вещи в доме.

Авторы статьи отметили, что у грабителей, предположительно, не было главной целью напасть на голливудскую пару. Это похоже на работу одной из многочисленных банд в районе.

Сотрудники полиции пока не нашли подозреваемых. Расследование продолжается.

На днях приглашенного в Париж на Олимпийские игры экс-футболиста сборной Бразилии Артура Антунеса Коимбру, известного как Зико, обокрали в столице Франции. Он лишился приблизительно 500 тысяч евро.

Ограбления Голливуд Актеры
06 августа 2024, 11:27
«Алла Борисовна, возвращайтесь»: Волочкова обратилась к Пугачевой
РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова попросила певицу Аллу Пугачеву вернуться в Россию. Свой призыв она разместила на странице в социальной сети Instagram*.

«Алла Борисовна, возвращайтесь. На Родине вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на Западе», - написала Волочкова.

Не все подписчики танцовщицы согласились с ее мнением. Многие высказались против возвращения примадонны в Россию.

«На Западе про Пугачеву и не слышали, а в России больше слышать не хотят», «Мы ее не ждем! Предательство самый страшный грех, который не прощают», «Кто ждет женщину, которая оскорбила русский народ, назвав нас ненормальными?» - возмутились пользователи Сети.

Ранее муж певицы, юморист Максим Галкин**, опроверг слухи о том, что Пугачева намерена дать сольный концерт в России. Он назвал эту информацию фейком.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

** Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Концерты Россия Алла Пугачева Анастасия Волочкова Шоу-бизнес

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