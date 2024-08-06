Рианна посетила фестиваль на Барбадосе в провокационном карнавальном наряде

Народная артистка России Алла Пугачева слукавила, заявляя в Юрмале о том, что перестала выступать, так как сейчас время неспокойное. Об этом в беседе с kp.ru сообщил один из продюсеров.

«За деньги - поет!». Говорят, что Пугачева пела за минувшие полтора года и в Израиле, и на Кипре, и в Прибалтике - зарабатывала на частных закрытых мероприятиях», - рассказал он.

Собеседник издания пояснил, что артистка из-за нелюбви к перелетам зачастую соглашается выступать там, где находится. В итоге организаторам не нужно оплачивать частный самолет.

Источник отметил, что на таких вечеринках гостям запрещают делиться фото и видео в соцсетях, поэтому о частных мини-концертах певицы ничего неизвестно.

Авторы статьи сообщили, что, предположительно, в июле Пугачева спела на семейном торжестве бизнесмена из Риги за 200 тысяч евро. В это время она как раз отдыхала с детьми в Юрмале.

На фестивале певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале Пугачева заявила, что не может выступать , пока где-то идут боевые действия. Артистка пояснила, что для нее это непреодолимый барьер.