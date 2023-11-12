Режиссеру Александру Митте вызвали скорую помощь

Из-за ухудшения самочувствия режиссеру вызвали врачей на дом. Медики диагностировали у него пневмонию, добавил собеседник Mash.

По данным источника канала, артист плохо себя чувствует уже второй день подряд. Врачи рекомендовали ему госпитализацию, но Митта от такого варианта отказался.

В июле этого года кинематографист попал в больницу имени Боткина.

Помощница режиссера в беседе с «360» тогда не смогла объяснить, что именно произошло с артистом, пояснив, что Митте вызвали скорую помощь из-за ухудшения самочувствия, а медики посчитали необходимым проведение обследования. Никаких других подробностей она не привела.

Известно, что весной 2023-го режиссер переболел ковидом.