Режиссера «Необратимости» Гаспара Ноэ заметили в Москве

В Россию приехал французский режиссер Гаспар Ноэ, снявший такие фильмы, как «Необратимость», «Экстаз» и \"Вечный свет». Об этом сообщили журналисты Telegram-канала «Москвичка».

Они уточнили, что Ноэ примет участие в закрытом мероприятии издания. Остальные подробности его визита пока решили держать в секрете.

«Продолжаем менять культурное поле страны и показывать открытость страны миру», - отметили авторы публикации.

По данным сайта Daily.afisha.ru , режиссер «Необратимости» успел побывать в двух ночных московских клубах. В одном из них Ноэ танцевал под хит Шуры «Ты не верь слезам».

Недавно в Москву приезжал сербский режиссер Эмир Кустурица. Он начал подготовку к съемкам в столичном кинопарке «Москино». Продюсер изучил павильоны, отметив их хороший уровень оснащения и декорации.