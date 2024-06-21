21 июня 2024, 21:39

Режиссера «ДМБ» Качанова признали иноагентом

РИА «Новости»
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Минюст России внес в список иноагентов кинорежиссера Романа Качанова*, известного по работе над фильмами «ДМБ» и «Даун Хаус». Информацию об этом опубликовали на официальном сайте ведомства.

По данным министерства, Качанов* выступал против проведения специальной военной операции, отождествлял Россию с террористической организацией. Также он распространял недостоверные сведения о ВС РФ. Кроме того, режиссер участвовал в распространении материалов иностранных агентов.

В список иноагентов также попали правозащитник Алексей Прянишников*, политтехнолог Сергей Антонов* и муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Владимир Волохонский*.

Ранее стало известно, что Минюст внес в реестр иноагентов юмориста и блогера Данилу Поперечного*, который сейчас живет в США. Он распространял фейки о российских военных.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Режиссер Россия Иноагенты
21 июня 2024, 21:55
Умерла мать футболиста Пеле
Freepik
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Мать «короля футбола» Пеле Селеста Арантес умерла в госпитале в городе Сантуш на 101-м году жизни. Об этом сообщило издание The Associated Press.

«Селеста Арантес, мать Эдсона Арантеса ду Насименту, короля Пеле, скончалась в возрасте 101 года в эту пятницу в Сантуше», - указали в материале.

По данным издания, Арантес госпитализировали восемь дней назад. Причина смерти пока не называлась.

Трехкратный чемпион мира Пеле умер 29 декабря 2022 года после долгой борьбы с раком в возрасте 82 лет. В Бразилии объявляли трехдневный траур.

Попрощаться с футболистом пришли более 230 тысяч человек. Пеле попал в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее число забитых голов за карьеру.

Бразилия Футбол Умер Пеле
21 июня 2024, 18:33
«Превратился в старикашку». Стал известен заработок Дмитрия Назарова в России
Global Look Press
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Звезда сериала «Кухня», актер Дмитрий Назаров получал в России по 500 тысяч рублей. Об этом изданию «Страсти» рассказал продюсер Сергей Соседов.

По его мнению, заработок Назарова за рубежом сильно упал.

«Его популярность за рубежом значительно снизилась. Что касается его доходов в России - они были довольно высокие. За один съемочный день у него было почти полмиллиона рублей», - поделился Соседов.

Он добавил, что еще на родине от актера отвернулись многие его коллеги. По словам Соседова, Назарова считали высокомерным и непорядочным.

«Сейчас он превратился в заурядного старикашку, который пытается хайповать, пиариться и за счет этого поднимать деньги», - заключил он.

После отъезда из России Назаров заметно изменился , сбросив лишний вес. На опубликованных снимках он поразил фанатов своей худобой.

Звезда сериала «Кухня», актер Дмитрий Назаров получал в России по 500 тысяч рублей. Об этом изданию « Страсти » рассказал продюсер Сергей Соседов.

Доходы Россия Актеры Дмитрий Назаров
21 июня 2024, 18:10
Монеточку подведут под уголовное дело
РИА «Новости»
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Прокуратура Москвы провела мониторинг в интернете и выявила нарушения в действиях актрисы Яны Трояновой*, певицы Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой*) и историка Тамары Эйдельман*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Монеточку* дважды за год привлекали к административной ответственности, поэтому прокурор инициировал уголовное преследование в отношении певицы по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах».

Троянова* в интервью для одного из каналов позволила себе заявления, формирующее враждебно-ненавистническое отношение к русским. Прокуратура направила эти материалы для проверки и решения вопроса о возбуждении дела.

Тамара Эйдельман* ведет публичный канал, где публикует авторские программы, содержащие явное неуважение ко Дню воинской славы России и оскорбляющие память защитников Отечества. Прокуратура запросила возбудить дело по статье о реабилитации нацизма.

Ранее правоохранители завели уголовное дело об оправдании терроризма против телеведущей Татьяны Лазаревой*. МВД объявило телеведущую в розыск.

*Признаны иностранным агентом по решению Минюста России.

Уголовное дело Интернет Прокуратура РФ Россия Иноагенты
21 июня 2024, 17:31
Принц Уильям снялся с детьми без Кейт Миддлтон
Global Look Press
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Принцесса Кейт Миддлтон опубликовала фотографию принца Уильяма с тремя детьми в день его 42-летия. Снимок появился на ее странице в социально сети Instagram*.

В кадре Уильям запечатлен в момент прыжка с детьми. Он держит их за руки. Фотографию сделала Миддлтон в прошлом месяце.

«С днем рождения, папа, мы любим тебя очень сильно», - написала она в публикации.

Ранее Миддлтон обвинили в попытке симулировать онкологическое заболевание. Интернет-пользователи заподозрили жену принца Уильяма в обмане из-за хорошего внешнего вида и улыбки. Они предположили, что вместо химиотерапии она перенесла операцию по подтяжке лица.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Королевская семья Британии Принц Уильям

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