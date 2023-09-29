Режиссера Богомолова обвинили в издевательстве над актерами

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«Я не знаком с Константином как с человеком, но то, что он делал в нашем театре, это было, на мой взгляд, настолько нехорошо», - возмутился Лазарев.

По его словам, это было нечестное и несправедливое отношение и к классике, и к театру, и к актерам.

«Над актерами он просто издевался. Его задача - перевернуть пьесу, обидеть зрителя, артиста. Сказать: „А вот это вы съедите? Ешьте!“ Провоцирует публику», - подчеркнул он.

На сцене «Ленкома» Богомолов ставил два спектакля: «Борис Годунов» и «Князь», созданный по мотивам романа Федора Достоевского. Возмущение Лазарева вызывало то, что в постановках есть несколько скандальных сцен.

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