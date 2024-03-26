Режиссер развеял слухи о лишении Кологривого роли Жириновского

Режиссер подчеркнул, что Кологривый до сих пор рассматривается как потенциальный кандидат на роль лидера ЛДПР. Однако его готовность сыграть Жириновского покажет кастинг. Дата отбора пока неизвестна.

«Главное - как он играет. Если он придет на кастинг, узнаем, стоит ли его брать», - заявил Баранов.

Скандал вокруг Кологривого режиссер никак не прокомментировал.

«С кем не бывает», - ограничился он кратким комментарием.

Пресс-служба ЛДПР воздержалась от комментариев на этот счет. По их мнению, в трагический для страны момент не нужно обсуждать подобные вопросы.

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