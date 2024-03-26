26 марта 2024, 13:41

Режиссер развеял слухи о лишении Кологривого роли Жириновского

РИА «Новости»
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Режиссер Александр Баранов опроверг слухи о том, что актера Никиту Кологривого исключили из списка претендентов на главную роль в его фильме о политике Владимире Жириновском. Об этом он сказал в интервью каналу RT.

Режиссер подчеркнул, что Кологривый до сих пор рассматривается как потенциальный кандидат на роль лидера ЛДПР. Однако его готовность сыграть Жириновского покажет кастинг. Дата отбора пока неизвестна.

«Главное - как он играет. Если он придет на кастинг, узнаем, стоит ли его брать», - заявил Баранов.

Скандал вокруг Кологривого режиссер никак не прокомментировал.

«С кем не бывает», - ограничился он кратким комментарием.

Пресс-служба ЛДПР воздержалась от комментариев на этот счет. По их мнению, в трагический для страны момент не нужно обсуждать подобные вопросы.

На прошлой неделе звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» на семь суток отправили в спецприемник после пьяной выходки в баре Новосибирска.

Режиссер Фильмы Актеры Владимир Жириновский
26 марта 2024, 19:14
Роберт Паттинсон впервые стал отцом
Global Look Press
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Актер Роберт Паттинсон и его супруга Сьюки Уотерхаус недавно стали родителями. Папарацци заметили их во время прогулки с новорожденным в Лос-Анджелесе, сообщило издание Daily Mail.

Пара гуляла по парку. Оба молодых родителя надели темные очки.

Влюбленные пока не торопятся делиться новостью о рождении первенца. Они не заходили в социальные сети уже три недели. Беременность Сьюки также сохраняли в тайне, несмотря на все попытки журналистов узнать подробности. Пол ребенка неизвестен.

Перед рождением ребенка пара стала жить вместе. Роберт и Сьюки в отношениях с 2018 года. До этого 37-летний актер встречался с исполнительницей FKA twigs, которой он дважды делал предложение, и актрисой Кристен Стюарт, с которой был вместе с 2009 по 2013 год.

Ранее стало известно, что американская актриса Кэмерон Диас родила второго ребенка в 51 год. Сына назвали Кардинал.

Дети Беременность Отношения Актеры Роберт Паттинсон
26 марта 2024, 19:11
Кэмерон Диас родила второго ребенка в 51 год
Global Look Press
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Кэмерон Диас, 51-летняя американская актриса, и ее супруг, 45-летний музыкант Бенджи Мэдден, стали родителями во второй раз. Сына они назвали Кардинал, сообщила пара в социальных сетях.

Супруги рассказали, что назвали ребенка Кардинал Мэдден. Публиковать его фото они не стали, но назвали ребенка очень милым. Они пожелали фанатам любви.

«Ради безопасности детей и из соображений приватности мы не будем размещать никаких картинок, но он по-настоящему симпатичный», - отметили родители малыша.

Диас и Мэдден вступили в брак в начале января 2015 года. Их первенец, дочь Рэддикс, появилась на свет в декабре 2019 года благодаря суррогатному материнству. Пара не скрывала, что Рэддикс родилась таким образом.

Ходили слухи о том, что Кэмерон пыталась забеременеть естественным путем, однако из-за медицинских проблем и длительного лечения у нее это не получилось. По всей видимости, Кардинал также родился благодаря ЭКО.

Ранее в семье звезды «Скорой помощи» Екатерины Волковой тоже произошло пополнение. Актриса сообщила, что вновь стала бабушкой.

Дети Актеры
26 марта 2024, 17:59
«Пиратов Карибского моря» снимут без Джонни Деппа
Global Look Press
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Кинофраншизу «Пираты Карибского моря» решили перезапустить без Джонни Деппа и Марго Робби. Об этом сообщил продюсер Джерри Брукхаймер в беседе с порталом ComicBook.

Продюсера спросили, какая из франшиз - «Пираты Карибского моря» или «Топ Ган» - быстрее порадует зрителей новой серией. Тот сказал, что перезапуск «Пиратов» станет более простой задачей.

«Перезагрузить „Пиратов Карибского моря“ проще, поскольку не нужно ждать определенных актеров», - заявил он.

Продюсер не указал конкретных дат начала кинопроизводства, подчеркнув, что многое будет зависеть от выбора исполнителей ролей.

Последняя часть «Пиратов Карибского моря» вышла в 2017 году.

Ранее Джонни Деппа обвинили в оскорбительном поведении на съемках. Одна из коллег-актрис рассказала, что во время работы он повышал голос, указывал на нее пальцем и обзывал «чертовой идиоткой».

Кино Актеры Джонни Депп
26 марта 2024, 17:06
Пугачева поделилась планами на грандиозный юбилейный концерт
РИА «Новости»
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Композитор Андрей Мисин уверен, что певица Алла Пугачева даст большой концерт на свой 75-й юбилей. Об этом он сообщил в интервью «Экспресс газете».

Мисин рассказал, что недавно говорил с примадонной по телефону. Они обсудили музыку, после чего Пугачева рассказала о своих приготовлениях к предстоящему 75-летию.

Певица хочет отметить юбилей грандиозным концертом. Мисин думает, что он состоится в Израиле.

«В трубке был слышен шум океана, а у меня за окном - легкий морозец и слякоть. Она готовится к 75-летию, очень хочет к этой дате подготовить большой концерт. Наверное, в Израиле», - поделился композитор.

Пугачева также рассказала приятелю о детях и новом альбоме «P.S.». Он появился на стриминговых площадках 1 марта.

Певица ранее заявила, что к своему 75-летнему юбилею подарит поклонникам новые песни.

Израиль Концерты Музыка Алла Пугачева

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