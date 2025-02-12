Режиссер Ларс фон Триер попал в больницу

«В настоящее время Ларс находится в больнице, которая может обеспечить ему лечение и уход, которых требует его состояние», - сообщила она.

Впервые режиссер рассказал о своей болезни в 2022 году. Ларсу фон Триеру сейчас 68 лет.

По словам Вест, он находится в больнице временно. В сложившихся обстоятельствах режиссер чувствует себя хорошо. Она также отметила, что ей пришлось поделиться очень личной информацией из-за спекуляций в датских СМИ.

Ларс фон Триер - обладатель «Золотой пальмовой ветви», которую получил за картину «Танцующая в темноте», а также «Гран-при» фестиваля в Каннах и других престижных наград.

Ранее супруга британского рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон рассказала, что он потерял способность ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.