Режиссер фильмов ужасов «Отчим» и «Техасская резня бензопилой» умер во сне

13 октября 2023, 02:38
Pxhere
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Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Джефф Барр скончался в 60 лет. Смерть наступила во сне, об этом в соцсетях сообщил его коллега Джим Уайнорски.

Он отметил, что Барр внезапно умер во сне в своем доме в Джорджии. Предварительной причиной смерти назвали инсульт.

Режиссер в основном работал над фильмами ужасов. Он снял третью часть «Техасской резни бензопилой», второго «Отчима», «Потомственное проклятие», четвертого и пятого «Повелителя кукол», «Проклятие хозяина марионеток», «Возрожденного Франкенштейна» и другие ленты.

Джефф Барр родился в 1963 году в Огайо. В молодости он увлекался хоррор-журналами, поэтому стал снимать любительские фильмы. В Университете Южной Калифорнии он учился вместе с Р. Э. Михайлофф, который впоследствии сыграл Кожаное лицо в третьей «Техасской резне бензопилой».

Бар также активно снимался в кино, зрители знают его по таким фильмам, как «Зомбигеддон», «Дом ведьм», «Швы» и «Сущий дьявол».

Режиссер
«Надоели оскорбления и унижения». Продюсер объяснил, почему убрал звезду шоу «ДНК» из спектакля
23 октября 2023, 12:27
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Звезду сериалов и ведущую ток-шоу «ДНК» на канале НТВ Анну Казючиц убрали из спектакля «Вот и свела судьба нас» из-за ее конфликтов с коллегами и негативных высказываний о российской власти и СВО. Об этом сообщил «360» актер и продюсер постановки Андрей Гликоген.

«Убрать Казючиц из труппы спектакля - это было моим решением. Мне кажется, это логично, потому что я такой человек, который потерпит и успокоится, но не когда это на постоянной основе. Надоели уже какие-то оскорбления и унижения, и она же это еще с матом», - рассказал артист.

По его словам, звезда шоу «ДНК» не умеет держать себя в руках. Кроме того, продюсер спектакля не сошелся с актрисой в политических взглядах.

«Аня против спецоперации, осуждает нашего президента, который, к слову, отчасти дал ей право и дает работать, торговать лицом на федеральном канале. <…> Поэтому ты либо молчи, либо уходи с канала и говори, что хочешь, а не зарабатывай на стране, на президенте, на государстве», - возмутился Андрей Гликоген.

«Пожелала режиссеру гореть в аду» Собеседник «360» добавил, что Казючиц не ругалась со всей труппой, но конфликтовала с некоторыми коллегами. Сначала артистка поссорилась с режиссером, вспомнил актер.

«Мне пришлось его отстранить от работы, дабы не потерять Казючиц. Она ему тогда вообще пожелала гореть в аду», - сообщил продюсер спектакля.

Кроме того, у актрисы был конфликт с Викторией Клинковой, которую зрители могли видеть в «Физруке», рассказал Андрей Гликоген. По его мнению, артистки не сработались из-за неумения Казючиц держать язык за зубами.

Собеседник «360» отметил, что ведущая «ДНК» - хорошая актриса, но плохой человек. Кто займет ее место в спектакле «Вот и свела судьба нас», станет понятно к 24 октября, подытожил продюсер постановки.

Спектакль Театры Актеры
«Не было конфликта». Актриса Данькова заявила, что ведущую шоу «ДНК» Казючиц не выгоняли со скандалом из спектакля
23 октября 2023, 12:19
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В Сети появилась информация о том, что актрису и ведущую шоу «ДНК» Анну Казючиц со скандалом выгнали из спектакля «Вот и свела судьба нас». Якобы артистка оскорбляла коллег и ругалась матом. Игравшая вместе с Казючиц актриса Анна Данькова рассказала «360», что телеведущая сама ушла из спектакля.

«У нас не было никакого скандала, ничего подобного. Она не продолжает играть в спектакле, ушла, но ее никто не выгонял. Это было ее решение», - заверила коллега Казючиц по сцене.

Данькова отметила, что телеведущая не конфликтовала с другими актерами. Она спокойно отыграла последний спектакль и ушла из постановки. Что стало причиной такого решения, Данькова не знает.

«Не было у нее конфликта с коллегами. Никто не выгонял, у меня такая информация. Мы с ней отыграли последний спектакль, и все. <…> Лично у меня с Аней всегда были хорошие отношения. Что случилось, мне неизвестно», - подчеркнула актриса театра.

Она добавила, что Казючиц не объяснила, почему именно ушла из спектакля. Информация о скандале с телеведущей появилась в StarHit. По данным глянцевого издания, коллеги Казючиц устали от ее хамского поведения. Конфликт начался еще в сентябре на гастролях в Санкт-Петербурге. Артистка якобы часто выходила из себя, не контролировала речь и кричала, если что-то шло не так.

Спектакль Театры Актеры
Пугачева с детьми сбежала из Израиля на Кипр — СМИ
23 октября 2023, 03:43
РИА «Новости»
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Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри уехала из неспокойного Израиля. Окружение Примадонны предполагает, что певица отправилась на Кипр. Об этом написало издание kp.ru.

Пугачева жила в Израиле на широкую ногу. После обострения палестино-израильского конфликта Примадонна покинула страну и воспользовалась кипрским паспортом - Пугачева в 2017 году купила виллу на Кипре и получила гражданство этой страны. Кипрские паспорта выдали также детям Пугачевой.

Знакомые артистки утверждают, что звездное семейство намерено провести на Кипре ближайший год.

Недавно продюсер Иосиф Пригожин заявил, что если Примадонна надумает вернуться на российскую эстраду, то « на нее пойдут ». С ним не согласился музыкальный критик Сергей Соседов. Он сказал, что вокальная карьера Пугачевой завершилась , так как ей «нечем петь».

Израиль Алла Пугачева
«Про Иисуса не стоило». Галкина в России разнесли в пух и прах после концерта на Кипре
23 октября 2023, 03:16
РИА «Новости»
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Новые шутки шоумена Максима Галкина* вызвали шквал негатива у российских граждан. Об этом сообщило издание News.ru.

Во время последнего выступления на Кипре комик неудачно пошутил про Иисуса. Артист напомнил, что в июне ему исполнилось 47 лет и назвал это число возрастом Христа с некоторыми условиями.

«Иисусу Христу было бы столько же, если бы он вовремя эмигрировал», - заявил комик.

Узнавшие о религиозной насмешке россияне не оценили шутку. Как сообщили авторы материала, люди написали, что «про Иисуса не стоило» шутить. Также некоторые граждане заявили, что не понимают смеха восторженной публики. Они посчитали шутки Галкина* менее смешными, чем он сам.

Также в публикации сказано, что россияне раскритиковали внешность юмориста. По их словам, при жизни в России знаменитость был «холеным, ухоженным, а сейчас пообтрепался». Помимо этого юморист оказался «не нужен за бугром», как и другие артисты, сбежавшие из РФ после февраля 2022 года. Впрочем, сам комик действительно рассказал о сложной финансовой ситуации после эмиграции. На концерте шутник признался, что деньги ему нужны для помощи ВСУ.

Высказался о Галкине* и блогер Гражданин Кадет. Он отметил, что муж певицы Аллы Пугачевой «никогда не представлял никакой ценности для России».

«Сейчас жидкий метается и называет свою родину Израилем, но это временно, как мы сейчас поняли. <…> Галкин* сам на себя не похож, похож на Дракулу», - заявил он.

Ранее Максим Галкин* обвинил Россию в отмене концертов в Казахстане. Он заявил, что «недрогнувшая российская рука дотянулась до Астаны и Алматы».

*Максим Галкин - признан иноагентом в России.

Россия Максим Галкин

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