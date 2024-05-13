«Рейтинги поднимутся». Ивлеевой предложили стать ведущей «Дома-2»

Программе «Дом-2» 11 мая исполнилось 20 лет. По словам артиста, шоу давно потеряло актуальность и превратилось в «судороги умирающего». Однако Ивлеева смогла бы вернуть передаче былую популярность.

«А вот если бы ведущей „Дома-2“ стала Настя Ивлеева, то, может быть, его станут смотреть больше, рейтинги поднимутся. Ивлеева юморная, на нее интересно смотреть, постоянно меняется. Идеальный вариант», - сказал Барецкий.

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова потребовала от руководителей телеканала ТНТ собственный дом в качестве приза за победу в реалити-шоу «Дом-2». По словам артистки, ей удалось построить на телепроекте любовь, что было главным условием программы.