Ревва женился второй раз после 20 лет брака

Шоумен закатил громкую вечеринку со свадебным дресс-кодом. Все гости пришли в белых платьях и строгих костюмах. На мероприятии присутствовали знаменитые друзья пары, среди которых оказались певицы Валерия и Наталья Подольская, актриса Наталья Бардо и другие.

Атмосферу праздника дополнили не только костюмы гостей, но и известные свадебные традиции. Участники разрезали торт, побеждали в конкурсах и двигались в зажигательных танцах.

В соцсетях появились кадры с мероприятия. На них счастливый Ревва поцеловал руку жены, облаченной в белое платье и фату. Сам артист надел темные строгие брюки и белоснежный пиджак.

Однако не у всех звездных пар все так хорошо в личной жизни. Например, певица Анна Нетребко и ее супруг вокалист Юсиф Эйвазов решили развестись. Как заявили в окружении знаменитостей, отношения пары не выдержали расстояния.