28 июня 2024, 05:58

Ревва женился второй раз после 20 лет брака

РИА «Новости»
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Юморист Александр Ревва необычно отметил 20-летие свадьбы с женой Анжеликой. Об этом сообщило издание Starhit.

Шоумен закатил громкую вечеринку со свадебным дресс-кодом. Все гости пришли в белых платьях и строгих костюмах. На мероприятии присутствовали знаменитые друзья пары, среди которых оказались певицы Валерия и Наталья Подольская, актриса Наталья Бардо и другие.

Атмосферу праздника дополнили не только костюмы гостей, но и известные свадебные традиции. Участники разрезали торт, побеждали в конкурсах и двигались в зажигательных танцах.

В соцсетях появились кадры с мероприятия. На них счастливый Ревва поцеловал руку жены, облаченной в белое платье и фату. Сам артист надел темные строгие брюки и белоснежный пиджак.

Однако не у всех звездных пар все так хорошо в личной жизни. Например, певица Анна Нетребко и ее супруг вокалист Юсиф Эйвазов решили развестись. Как заявили в окружении знаменитостей, отношения пары не выдержали расстояния.

Праздники Свадьбы Соцсети Отношения Брак
28 июня 2024, 03:56
Стала известна причина развода Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова
РИА «Новости»
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Оперная певица Анна Нетребко и ее муж азербайджанский вокалист Юсиф Эйвазов расстались из-за расстояния. Об этом сообщило издание Starhit со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В последнее время супруги жили в разных странах. Исполнительница была в Вене, а ее муж работал в Баку.

«Отношения просто сами сошли на нет, все случилось само собой», - заявили в окружении знаменитостей.

О разводе Нетребко и Эйвазова ранее сообщило агентство Austria Presse-Agentur. Как объяснили сами супруги, решение о расставании было трудным для них. Пара пробыла в браке десять лет. Они остались хорошими друзьями.

Ранее Юсиф Эйвазов поддержал россиян после теракта в «Крокусе». В знак солидарности он отменил выступление 25 марта.

Отношения Музыка Громкие разводы
27 июня 2024, 19:07
«Раздели и бросили в камеру». Пэрис Хилтон — о пережитом сексуальном насилии
Global Look Press
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Во время выступления перед конгрессом США модель Пэрис Хилтон рассказала, как пережила в юности сексуальное насилие. Видео с речью звезды о защите детей опубликовало CNN.

Хилтон пояснила, что в 16 лет училась в закрытой частной школе. Однажды ночью работники учреждения вытащили ее из постели и увезли в другой штат. Там два года девушку насильно заставляли употреблять лекарства.

Модель заявила, что персонал также применил в отношении нее сексуальное насилие.

«Меня насильно удерживали, протащили по коридору, а затем раздели догола и бросили в одиночную камеру», - вспомнила она.

Хилтон добавила, что родители ничего не знали о случившемся, их обманывали сотрудники школы.

«Так что можете представить, что происходит с молодыми людьми?» - заключила она.

Ранее французского актера Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии. Рассмотрение дела назначили на октябрь.

США Изнасилования Шоу-бизнес Пэрис Хилтон
27 июня 2024, 18:49
Бывшая девушка Канье Уэста нарядилась в упаковку из-под презерватива
Global Look Press
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Американская актриса и модель Джулия Фокс показала видео, в котором предстала в платье, имитирующем упаковку из-под презерватива. Ролик появился на странице 34-летней знаменитости в социальной сети Instagram*.

Девушка примерила провокационное платье желтого цвета. При этом на ее теле присутствовали следы от поцелуев с красной помадой. Звезде уложили волосы и сделала яркий макияж в стиле смоки айс.

Ранее актриса Евгения Лоза снялась в горячем офисном наряде. Артистка примерила пиджак и рубашку с галстуком, но отказалась от классических брюк или юбки. Откровенные фотографии она выложила в своем блоге.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Мода Канье Уэст Шоу-бизнес
27 июня 2024, 18:02
«Раз в год делаю химиотерапию». Экс-солистка «Ленинграда» — о неизлечимой болезни
Global Look Press
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Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс борется с неизлечимой болезнью. О своем недуге артистка рассказала в интервью Алле Шишкиной на ее YouTube-канале.

Медики диагностировали певице системное аутоиммунное заболевание крови во время обследования. Результаты ее анализов показались специалистам подозрительными, и поэтому Вокс направили на более тщательное исследование.

«Раз в год я делаю химиотерапию. Как узнала - началось все сухости во рту, у меня очень сильно пересыхало во рту и все время болели глаза, я думала, что просто хочется пить и думала, что глазки болят от мейка», - поделилась она.

Вокс пояснила, что покинула группу «Ленинград» в том числе и из-за диагноза.

«Прогноз совершенно непонятен. Кто-то живет с этим два года, кто-то - 90 лет. Все сугубо индивидуально», - отметила она.

Ранее Вокс рассказала, как работала с певцом Сергеем Шнуровым. По ее словам, он оказался манипулятором и диктатором.

Болезни Сергей Шнуров Шоу-бизнес

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