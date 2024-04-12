12 апреля 2024, 14:12

Рестораном Гарика Харламова займутся судебные приставы

РИА «Новости»
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Против сети предприятий комика Гарика Харламова Hot Dog Bulldog возбудили исполнительное производство. Долг компании в размере более 58 тысяч рублей будут взыскивать судебные приставы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, с августа по ноябрь 2022 года предприятие юмориста не оплачивало услуги связи, в результате чего перед фирмой «Кантриком» образовался долг - 58,1 тысяча рублей. На неделе дело передали приставам.

Также Федеральная налоговая служба заморозила счета предприятия по доставке еды «Здрасьте, приехали!», основанного резидентом Comedy Club. Бизнес юморист запустил в мае 2022 года. Руководителем он назначил свою сводную сестру, 24-летнюю Алину Маланию. Однако фирма не могла сдать никаких документов с 2023 года.

Долги Бизнес Гарик Харламов Рестораны
12 апреля 2024, 15:09
«Какими нужно быть имбецилами?» Жена Ильи Соболева закатила скандал из-за его флирта с Седоковой
РИА «Новости»
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Жена юмориста и ведущего Ильи Соболева Наталья устроила скандал из-за поведения комика. Это произошло после того, как он сфотографировался, сидя на коленях у певицы Анны Седоковой. Свое недовольство супруга выразила публично в личных соцсетях.

Женщина поделилась, что ей крайне неприятно наблюдать такое поведение мужа. Она назвала поведение комика безответственным и низким, а откровенный флирт - недопустимым.

«Мне это не нравится, я к себе такого отношения не хочу терпеть. Говорю прямо об этом. Для меня это днище, когда женатый мужчина и женатая девушка делают вещи, не согласованные с их партнерами. Какими нужно быть имбецилами?» - высказалась Наталья.

Девушка рассказала своим подписчикам, что прилагает много усилий, чтобы сохранять привлекательность для своего мужа, учитывая его популярность среди женщин. По ее словам, раньше она слишком сильно мучилась ревностью, но затем проработала свою самооценку и поменяла восприятие.

Юморист Илья Соболев, ставший мужем Натальи Пахомовой в 2011 году, воспитывает вместе с ней троих детей: двух дочерей, Софию и Еву, и сына Ивана.

Полгода назад комик пожаловался на компанию «Аэрофлот» из-за неприятной ситуации во время перелета. По его словам, грудному ребенку не позволили быть вместе с мамой в бизнес-классе.

Скандалы Отношения Женщины
12 апреля 2024, 14:36
Киану Ривз сломал коленную чашечку во время съемок
Global Look Press
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Актер Киану Ривз сломал коленную чашечку во время съемок нового фильма «Удача». Об этом рассказал его коллега Азиз Ансари, выступая на фестивале CinemaCon 2024 в Лас-Вегасе, сообщил Daily Mail.

По словам Ансари, инцидент произошел на 15-й день съемок картины. Ривз споткнулся о ковер по пути в гримерку и получил серьезную травму. Азиз поделился, что актер хотел продолжать съемки, но команда настояла на его восстановлении.

«Он такой: „Я сделаю это!“ Мы сразу бросились его отговаривать: „Киану, успокойся. Мы будем танцевать сальсу, как только твое колено заживет“», - поведал Ансари.

Сценаристами и режиссерами нового фильма выступили Ансари и Ривз. В картине снимаются такие звезды, как Сет Роган и Кеке Палмер. Производство ленты началось в 2023 году. Джо Дрейк, председатель Lionsgate Motion Picture Group, выразил большие надежды на успех этого проекта.

Недавно Киану Ривз сменил имидж ради роли в комедии Джона Хилла «Исход». Он впервые за много лет подстриг волосы.

Фильмы Киану Ривз Актеры
12 апреля 2024, 13:38
Пригожин рассказал о подарке Киркорова на 55-летний юбилей
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров подарил продюсеру Иосифу Пригожину кроссовки на 55-летие. Об этом сообщил портал «Страсти».

Пригожин отметил, что уже носит подаренную Киркоровым обувь.

«Филипп Киркоров кроссовки мне подарил. Я в них с удовольствием хожу», - сообщил он.

Однако о подарке от супруги, певицы Валерии, он не рассказал и предпочел избежать конкретики. По его словам, презент от жены - это слишком личная тема.

«Это несимпатично. Любой подарок носит интимный характер. То, что мы дарим другу другу, - это терпение и уважение», - отметил Пригожин.

Друзья продюсера не поскупились на подарки. Однако стоимость презентов его не слишком трогает.

«После определенного возраста материальная часть вообще не волнует. Кто-то конверты дарит, кто-то скидывается дарит хорошие часы, кто-то дарит машину. У меня хорошие, достойные, обеспеченные друзья», - подчеркнул Пригожин.

Музыкант Игорь Николаев с супругой пришел на день рождения Иосифа Пригожина в трауре. Поклонников изумили наряды, которые выбрала звездная пара для торжественного вечера.

Праздники Филипп Киркоров Иосиф Пригожин
12 апреля 2024, 13:13
Невестка Валерии объяснила исчезновение мужа из ее соцсетей
РИА «Новости»
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Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина опровергла слухи о разводе с мужем. Об этом девушка написала в своем личном блоге.

Подписчики девушки заметили, что супруг перестал появляться на ее фотографиях. Поклонники предположили, что пара решила расстаться.

Однако Шульгина ответила, что просто стала более внимательно относиться к информации, которую размещает в социальных сетях, особенно той, которая касается ее личной жизни. Она призвала фанатов не делать спешных выводов на основании догадок.

«Спасибо за переживания, но нельзя делать такие выводы просто так, без повода. Я многим перестала делиться здесь, особенно тем, что касается моей личной жизни, только если ну очень хочется», - прокомментировала она.

Недавно невестка Валерии рассказала о тяжелой болезни дочери. У нее внезапно посинели руки и ноги, а температура достигла 40 градусов. Испуганные родители вызвали скорую помощь.

Отношения Шоу-бизнес

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