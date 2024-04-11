Ресторан Собчак потерял 18 миллионов рублей

Совместный ресторан под названием Veter был открыт в 2023 году в городе Санкт-Петербург на борту парусника «Летучий Голландец», который расположен у Петропавловской крепости. По информации издания, доля в компании ООО «Манила» у самой журналистки составляет 15%, остальная часть в 85% принадлежит бизнесмену.

За прошедший год заведение принесло владельцам выручку в размере 42 миллионов рублей, однако расходы оказались значительно выше. Согласно информации СМИ, чистый убыток от ресторана достиг отметки в 18 миллионов рублей.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева вышла из числа владельцев бара Nudles в Москве. Она передала долю в 20% ресторатору Александру Пичугину.

Бизнес предпринимателя Антона Пинского и телеведущей Ксении Собчак оказался неприбыльным. Об убытках в 18 миллионов рублей у их заведения сообщил сайт газеты « Комсомольская правда ».