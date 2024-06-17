17 июня 2024, 17:43

Ресторан дочери Валерия Меладзе ушел в убыток на 30 млн рублей

Freepik
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Ресторан дочери певца Валерия Меладзе в Москве терпит убытки. За первый год работы заведение потеряло почти 30 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

Софико Меладзе открыла заведение Omela в Пожарском переулке в районе Хамовники в Москве в 2023 году. По информации издания, в первый год убытки заведения составили 29,2 миллиона рублей. Авторы статьи предположили, что место не пользуется особой популярностью и наплыва гостей нет.

Более того, компании отказали в государственной регистрации в ФНС из-за неверно предоставленных сведений об адресе предприятия.

Ранее Меладзе заметили в ресторане на Рублевке. Предположительно, артист мог тайно вернуться в Москву ради выступления на корпоративе за 12 миллионов рублей. Кроме того, на днях его дочь Софико родила сына в подмосковном госпитале. Это событие также могло стать причиной приезда певца.

Рестораны Валерий Меладзе Москва
17 июня 2024, 18:37
Жанна Агузарова столкнулась с осложнениями после пластики
Global Look Press
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Певица Жанна Агузарова пытается скрыть следы неудачной пластики. Таким мнением с изданием «Комсомольская правда» поделился эксперт по пластической хирургии при Росздравнадзор по Москве и Московской области Иван Володченков.

Певица Жанна Агузарова пытается скрыть следы неудачной пластики. Таким мнением с изданием « Комсомольская правда » поделился эксперт по пластической хирургии при Росздравнадзор по Москве и Московской области Иван Володченков.

Певица появилась на премии МУЗ-ТВ 2024 с нарисованным глазом. Для выхода экс-вокалистка группы «Браво» выбрала черную куртку, брюки, пестрый шарф, разноцветные туфли с открытым носом и солнцезащитные очки. Журналисты разглядели под аксессуаром заклеенный пластырем левый глаз.

Володченков предположил, что Агузарова столкнулась с осложнениями после неудачного RF-лифтинга, лазерного омоложения или блефаропластики, так как подобные стрип-наклейки используют пластические хирурги и косметологи.

«Если сам глаз как зрительный орган не пострадал, то реабилитация после осложнений может занимать от трех-четырех месяцев до полугода», - отметил он.

Хирург добавил, что звезда вероятно сделала подтяжку средней трети лица год-полтора назад, а ее отсутствие на нижней трети или неудачное врачебное вмешательство она решила прикрыть массивным шарфом. По мнению Володченкова, Агузарова также прибегла к филлерам.

Ранее певица Анна Семенович рассказала о неудачной пластике груди. Она призналась, что в определенный период жизни устала от своей яркой внешности

Рестораны Валерий Меладзе Москва
17 июня 2024, 15:27
Валерия Меладзе заметили в ресторане на Рублевке
Global Look Press
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Певец Валерий Меладзе тайно вернулся в Москву ради выступления на корпоративе за 12 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Артиста сняли на видео в ресторане грузинской кухни на Рублевке в Московской области. Он ужинал в компании двух мужчин.

По информации издания, причиной возвращения в страну мог стать корпоратив, который стоит 12 миллионов рублей.

Ранее Mash писал, что Меладзе готов выступить в России в случае предоставления гарантий безопасности и полного соблюдения бытового райдера.

На днях певец впервые стал дедушкой. Его дочь Софико родила сына в подмосковном клиническом госпитале Лапино. Это событие так же могло стать причиной приезда артиста.

Рестораны Валерий Меладзе Москва
17 июня 2024, 13:42
Гонорар группы экс-участника «Руки вверх!» оказался в 8 раз меньше, чем у Жукова
Global Look Press
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Группа «Поднимаем руки вверх» музыканта Алексея Потехина установила гонорар в восемь раз меньше, чем у лидера «Руки вверх!» Сергея Жукова. Коллектив готов выступить за миллион рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, Потехин продолжает зарабатывать на своем творческом наследии. Он взял в группу вокалиста, похожего на бывшего напарника, и выступает на концертах в России и СНГ. В райдере артисты просят предоставить им в гримерке бутерброды, фрукты, вино, мартини и коньяк.

При этом выступление Жукова и «Руки вверх!» обойдется в восемь миллионов рублей. Артисты также требуют три автомобиля Mercedes и люксовые номера в пятизвездочных гостиницах. В гримерку музыканты просят накрыть стол, на котором будут отварной телячий язык, фрукты, овощи, ягоды на десять персон, апероль, виски, мартини и шампанское.

Ранее стало известно, что певица Ольга Бузова подняла гонорар до 4,5 миллиона рублей. Кроме того, артистка требует подавать ей в гримерку слабосоленую семгу.

Концерты
17 июня 2024, 13:03
Загитова предложила Баскову использовать скотч вместо микрофона
Global Look Press
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова раскритиковала ведущего премии МУЗ-ТВ, певца Николая Баскова после его слов во время церемонии. Свое возмущение она высказала на странице в социальной сети Instagram*.

«Сегодня посмотрела премию „Муз-ТВ“ и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни», - написала спортсменка.

Таким образом Загитова намекнула на Баскова, который после выступления певицы Люси Чеботиной с участием фигуристки пошутил, что артистка «может позволить себе дорогую подтанцовку».

Кроме того, Басков публично прошелся по певице Ольге Бузовой после выпада исполнительницы в его сторону. Он сравнил артистку с козой.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фигурное катание Николай Басков Шоу-бизнес Алина Загитова

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