26 февраля 2024, 10:32

«Решили перестраховаться». Супруга Алибасова рассказала о его состоянии

Global Look Press
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Создатель группы «На-На» и композитор Бари Алибасов попал в больницу в воскресенье, 25 февраля. Его супруга рассказала «360» подробности госпитализации.

Накануне некоторые СМИ писали, что врачи поставили музыканту диагноз - прогрессирующая церебральная недостаточность на фоне ранее перенесенного ишемического инсульта. Однако жена мужчины опровергла информацию.

«Давление действительно повышалось. Мы вчера просто перестраховались и поехали в больницу. Эти взрывы на солнце: у многих голова болела. Знаете как, то ли просто голова болит, то ли еще что-то. Не разберешь. Просто под наблюдение приехали», - сказала собеседница «360».

Супруга Алибасова Елена уточнила также, что сам музыкант заверял ее, что с ним все в порядке, он абсолютно здоров и никаких врачей не нужно. Однако супружеская пара приняла решение, что стоит работать на опережение.

В конце ноября Бари Алибасов опроверг слухи об опухоли.

Больницы Бари Алибасов
26 февраля 2024, 09:58
Мизулина заявила, что Моргенштерн может вернуться в Россию
РИА «Новости»
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Рэпер Моргенштерн* (настоящее имя — Алишер Моргенштерн*) может спокойно вернуться в Россию. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в одном из видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале.

Она приняла участие во встрече со школьниками и студентами в Тюмени. В ходе беседы Мизулина заявила, что Моргенштерну*, как и другим иноагентам, не запрещен въезд в страну.

«Для иностранных агентов ограничений на въезд на территорию нашей страны нет. То, что этот человек не приезжает в Россию, это, вероятно, его личный выбор», - подчеркнула она.

Недавно в Сети появился ролик, на котором Моргенштерн* подрался с блогером Юрием Хованским прямо на сцене во время одного из концертов в Сербии. Инфлюенсер, предположительно, стал оскорблять зрителей. После этого Моргенштерн* накинулся на Хованского, а охрана пыталась утихомирить блогеров.

*Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом в России.

Рэпер Моргенштерн* (настоящее имя - Алишер Моргенштерн*) может спокойно вернуться в Россию. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в одном из видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале.

Интернет Школьники Моргенштерн
26 февраля 2024, 09:21
Силовики без опознавательных знаков пришли на концерт группы Distemper
РИА «Новости»
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В Нижнем Новгороде концерт рок-группы Distemper прервали силовики. Они проверили документы и уехали, никого не задержав, сообщил «Известиям» директор клуба Alcatraz Артем Прудников.

«В конце концерта пришли силовики по частной жалобе. Якобы обычная проверка на лицензию и прочие нарушения», - сказал он.

Выступление прошло 24 февраля. По словам очевидцев в соцсетях, силовики в масках и черной форме без опознавательных знаков приехали на концерт около 21:30. Спустя полтора часа администрация клуба объявила об уходе «нежелательных гостей» и продолжении вечеринки.

Музыканты Distemper поблагодарили зрителей за понимание и заявили, что во время рейда никого не задержали. Группа анонсировала новый концерт в Нижнем Новгороде осенью.

В январе силовики со служебной собакой явились в петербургский клуб MOD на фестиваль Stoned Heavy Comedown II. Они запретили зрителям выходить на улицу до завершения проверки.

Музыка Шоу-бизнес
26 февраля 2024, 04:04
Порномодель-христианка посоветовала женатым мужчинам держаться подальше от ее профиля
Freepik
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Американская порномодель Нита Мари, которая причисляет себя к христианкам, назвала грехом для женатых мужчин смотреть ее видео и фото. Об этом работница секс-индустрии рассказала Daily Star.

Как заявила Мари, ее работа побуждает мужчин уделять меньше внимания своим женам.

«В моем первом браке мы не занимались сексом семь лет, но он смотрел порно. Это вызывало много проблем, потому что он смотрел на других, вместо того чтобы быть в постели со мной», - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что американская порномодель Ребекка Блю с платформы OnlyFans придумала необычный бизнес. Она начала продавать поклонникам слюну, ушную серу и обрезанные ногти и сумела на этом разбогатеть.

Среди других товаров порномодели: грязное нижнее белье, леггинсы после тренировки, содержимое мусорного ведра и даже использованная маточная спираль.

Мужчины Секс
26 февраля 2024, 00:01
«Какого черта». Арбениной приказали молчать об отмене ее концертов
РИА «Новости»
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Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина назвала отмену своих концертов во Владивостоке и Южно-Сахалинске беззаконием. Об этом сообщил РБК.

Артистка заявила, что ей приказали молчать насчет срыва мероприятий, запланированных на 25 и 27 февраля на Дальнем Востоке. Один из концертов в последнюю минуту заменили на фестиваль «чир-спорт», поделилась певица. По ее словам, речь идет о черлидершах, выступающих перед баскетбольными матчами.

«Какого черта, я молчать об этом не буду. Даже если вы сегодня видите меня на этой сцене в последний раз, я не жалею о том, что сейчас сказала», - подчеркнула Арбенина.

Компания по распространению билетов сообщила, что организатор концертов объявил об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске. Зрителей оповестили об этом через смс-сообщения. Поклонникам группы автоматически вернут деньги на карты.

Муниципальный центр управления ранее сообщил, что Арбенина официально не является иностранным агентом. Деятельность ее группы не запрещена, а репертуар соответствует цензуре.

Концерты Владивосток Дальний Восток

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