«Решили перестраховаться». Супруга Алибасова рассказала о его состоянии

Рэпер Моргенштерн* (настоящее имя — Алишер Моргенштерн*) может спокойно вернуться в Россию. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в одном из видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале.

Она приняла участие во встрече со школьниками и студентами в Тюмени. В ходе беседы Мизулина заявила, что Моргенштерну*, как и другим иноагентам, не запрещен въезд в страну.

«Для иностранных агентов ограничений на въезд на территорию нашей страны нет. То, что этот человек не приезжает в Россию, это, вероятно, его личный выбор», - подчеркнула она.

Недавно в Сети появился ролик, на котором Моргенштерн* подрался с блогером Юрием Хованским прямо на сцене во время одного из концертов в Сербии. Инфлюенсер, предположительно, стал оскорблять зрителей. После этого Моргенштерн* накинулся на Хованского, а охрана пыталась утихомирить блогеров.

*Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом в России.

Рэпер Моргенштерн* (настоящее имя - Алишер Моргенштерн*) может спокойно вернуться в Россию. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в одном из видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале.