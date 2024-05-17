«Решил я всем назло». Стас Барецкий сочинил песню о Пугачеве и Галкине
Шоумен Стас Барецкий сочинил песню о певице Алле Пугачевой и ее муже юмористе Максиме Галкине*. О композиции он рассказал изданию News.ru.
В тексте песни сказано, что Барецкий приобрел замок артистов в деревне Грязь и решил открыть там морг.
«Думал, как мне повезло, тут решил я всем назло - замок взять в деревне Грязь, чтобы последний князь мне завидовал. <…> Морг решил я там открыть», - поется в композиции артиста.
Помимо этого, в песне автор пригласил Пугачеву прибыть в Россию для чаепития. Не оставил без внимания Барецкий и Галкина*, отметив, что на Родине юмориста ждут сотрудники ФСИН.
Ранее стало известно, что Галкин* до отношений с Пугачевой ухаживал за телеведущей Анастасией Чернобровиной. У пары даже был роман, который влюбленные старательно скрывали от публики.
* Признан иностранным агентом на территории России.