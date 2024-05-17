«Решил я всем назло». Стас Барецкий сочинил песню о Пугачеве и Галкине

В тексте песни сказано, что Барецкий приобрел замок артистов в деревне Грязь и решил открыть там морг.

«Думал, как мне повезло, тут решил я всем назло - замок взять в деревне Грязь, чтобы последний князь мне завидовал. <…> Морг решил я там открыть», - поется в композиции артиста.

Помимо этого, в песне автор пригласил Пугачеву прибыть в Россию для чаепития. Не оставил без внимания Барецкий и Галкина*, отметив, что на Родине юмориста ждут сотрудники ФСИН.

Ранее стало известно, что Галкин* до отношений с Пугачевой ухаживал за телеведущей Анастасией Чернобровиной. У пары даже был роман, который влюбленные старательно скрывали от публики.

* Признан иностранным агентом на территории России.