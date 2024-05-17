17 мая 2024, 04:55

«Решил я всем назло». Стас Барецкий сочинил песню о Пугачеве и Галкине

РИА «Новости»
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Шоумен Стас Барецкий сочинил песню о певице Алле Пугачевой и ее муже юмористе Максиме Галкине*. О композиции он рассказал изданию News.ru.

В тексте песни сказано, что Барецкий приобрел замок артистов в деревне Грязь и решил открыть там морг.

«Думал, как мне повезло, тут решил я всем назло - замок взять в деревне Грязь, чтобы последний князь мне завидовал. <…> Морг решил я там открыть», - поется в композиции артиста.

Помимо этого, в песне автор пригласил Пугачеву прибыть в Россию для чаепития. Не оставил без внимания Барецкий и Галкина*, отметив, что на Родине юмориста ждут сотрудники ФСИН.

Ранее стало известно, что Галкин* до отношений с Пугачевой ухаживал за телеведущей Анастасией Чернобровиной. У пары даже был роман, который влюбленные старательно скрывали от публики.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Песни Алла Пугачева Максим Галкин
17 мая 2024, 04:22
«Здесь ее Родина». Сергей Зверев высказался о возвращении Пугачевой
РИА «Новости»
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Стилист Сергей Зверев выразил надежду, что певица Алла Пугачева приедет обратно в Россию. Его слова привело издание Teleprogramma.pro.

«Конечно, Алла Борисовна приедет. Здесь ее Родина, ее дом, это страна, где она родилась, состоялась, выросла. Если она вернется, я буду только рад», - сказал он.

А вот певица Мариам Мерабова противоположного мнения об артистке. Она заявила, что россияне не должны прощать Пугачеву. Вокалистка напомнила, как звезда назвала своих поклонников «холопами» и «рабами». Помимо этого, исполнительница ставила очень высокую стоимость за билеты на концерты.

Также Мерабова не понимает, за что Алла Борисовна злится на россиян. По ее словам, нельзя оскорблять людей за то, что они любят свою Родину. При этом в патриотизме самой Пугачевой артистка сомневается.

Россия Алла Пугачева
16 мая 2024, 19:06
Жена шеф-повара Ивлева снялась в откровенном топе без бюстгальтера
РИА «Новости»
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Супруга известного шеф-повара и телеведущего программы «Адская кухня» Константина Ивлева, 28-летняя Валерия Куденкова, показала поклонникам откровенный образ. Она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram* фотографию в топе без бюстгальтера.

Валерия Куденкова - вторая жена телеведущего. Их свадьба состоялась в феврале 2021 года, а уже в ноябре пара объявила о скором пополнении. В апреле 2022 года у них родилась дочь, которую назвали Ника.

Ранее балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам фотографию с обнаженной грудью. На кадрах, снятых на пляже, танцовщица предстала в одних рваных джинсах и солнцезащитных очках.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Снимок она сделала во время совместного отпуска пары на Мальдивах. Фанатам образ девушки понравился.

«Я часто получаю от вас комплименты по поводу своих образов, спасибо», - поблагодарила бизнесвумен.

Фото Отпуск Константин Ивлев
16 мая 2024, 18:49
Модель Дарья Клюкина устроила распродажу своих вещей после рождения ребенка
РИА «Новости»
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Блогер модель и бывшая невеста популярного исполнителя Егора Крида Дарья Клюкина после рождения сына решила освободить место в своем гардеробе. Она выставила на продажу несколько вещей и рассказала об этом в своих соцсетях.

Модель родила первенца 18 апреля. Через некоторое время она предложив поклонникам и всем желающим приобрести вещи из своего гардероба. Среди них - элегантные платья стоимостью 126 тысяч рублей и футболки по 26 и 40 тысяч рублей.

Отцом ребенка Клюкиной стал топ-менеджер «Газпром-Медиа» Владимир Чопов. Они сочетались браком в 2019 году.

Ранее поклонники певицы Веры Брежневой заподозрили, что она начала экономить на одежде из-за отсутствия концертов в России. Они отметили, что ее новый наряд выглядит дешево. После начала спецоперации она уехала на Украину , а затем развелась с мужем - продюсером Константином Меладзе.

Мода Модели Блогеры
16 мая 2024, 18:17
«Опора маме в случае моей смерти». Топалов захотел стать отцом в третий раз
Global Look Press
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Певец Влад Топалов задумался о пополнении семьи. На шоу «Человек-невидимка» на телеканале ТВ-3 он заявил, что просит свою супругу Регину Тодоренко родить третьего сына.

«Хотим ли еще деток? Очень хочу. Если честно, я с удовольствием хочу еще третьего пацана. Региша сказала, что, возможно, от нас уйдет, если будет третий», - сказал он.

Топалов объяснил, что многодетная семья поможет Тодоренко пережить его смерть. По его словам, супруге будет на кого опереться.

«Я понимаю, что это очень большая опора маме в случае моей скоропостижной или не очень смерти когда-нибудь», - заключил артист.

Недавно Тодоренко поделилась успехами в похудении. Она разместила на своей странице в социальных сетях видео с танцами в нижнем белье.

Дети Регина Тодоренко Шоу-бизнес

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