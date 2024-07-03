Решетова подала в суд на психолога за слова об эскорте и проституции

По информации СМИ, Решетова решила защитить свою репутацию после того, как Степанова в своем Telegram-канале обвинила девушку в занятии проституцией и эскорте.

«Как показывает практика, проституция и серьезные отношения - вещи трудно совместимые. Поэтому я по национальному признаку на стороне Алсу», - написала психолог.

В ответ модель подала заявление о клевете в Главное управление МВД по Москве, чтобы решить все вопросы в правовом поле.

«Опубликованные Степановой В. Ю. сведения характеризуют меня в глазах общества как безнравственного и аморального человека, которым я не являюсь, а также формируют у читателей публикации негативное мнение о моей личности. Таким образом, указанные сведения порочат мою честь и достоинство», - цитирует заявление Решетовой Super.

Ранее модель снялась в белом платье и опубликовала фотографии в своем блоге. Пользователи Сети увидели в этом намек на скорую свадьбу.