03 июля 2024, 11:22

Решетова подала в суд на психолога за слова об эскорте и проституции

РИА «Новости»
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Модель Анастасия Решетова, попавшая в скандал из-за развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, подала в суд на психолога Веронику Степанову из-за клеветы. Об этом сообщило издание Super со ссылкой на источник.

По информации СМИ, Решетова решила защитить свою репутацию после того, как Степанова в своем Telegram-канале обвинила девушку в занятии проституцией и эскорте.

«Как показывает практика, проституция и серьезные отношения - вещи трудно совместимые. Поэтому я по национальному признаку на стороне Алсу», - написала психолог.

В ответ модель подала заявление о клевете в Главное управление МВД по Москве, чтобы решить все вопросы в правовом поле.

«Опубликованные Степановой В. Ю. сведения характеризуют меня в глазах общества как безнравственного и аморального человека, которым я не являюсь, а также формируют у читателей публикации негативное мнение о моей личности. Таким образом, указанные сведения порочат мою честь и достоинство», - цитирует заявление Решетовой Super.

Ранее модель снялась в белом платье и опубликовала фотографии в своем блоге. Пользователи Сети увидели в этом намек на скорую свадьбу.

Алсу Модели Суд Скандалы Отношения Громкие разводы
03 июля 2024, 08:53
Умер сценарист «Китайского квартала» Роберт Таун
Global Look Press
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Американский сценарист и режиссер Роберт Таун скончался на 90-м году жизни. О смерти лауреата премии «Оскар» сообщило Variety.

По информации издания, Таун ушел из жизни 1 июля. Подробностей журналисты не привели.

Среди работ Тауна - сценарии к фильму «Китайский квартал», а также к двум первым частям серии фильмов «Миссия невыполнима».

В 1970-х он вошел в список лучших сценаристов Голливуда, обретя широкую известность. На 47-й церемонии вручения премии «Оскар» Таун получил награду за лучший оригинальный сценарий для «Китайского квартала». К слову, в общей сложности у культового неонуара было 11 номинаций на эту премию.

В качестве сценариста он работал над несколькими десятками кинокартин, а также снял четыре своих фильма - Личный рекорд, «Пьяный рассвет», «Без предела» и «Спроси у пыли».

В списке лучших сценаристов за всю историю кинематографа по версии Vulture Таун занял третье место.

США Кино
03 июля 2024, 04:46
Кобзон произнес пророческий тост на свадьбе Алсу 18 лет назад
РИА «Новости»
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Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова 18 лет назад. На свадьбе все поздравляли красивую пару, но один из гостей — певец Иосиф Кобзон — в своем тосте сказал про развод. Слова, которые сейчас кажутся пророческими, вспомнило издание Wonan.ru.

«Когда я выдавал замуж дочь, то сказал ей, что разведенной она быть не может», - заявил Кобзон.

Своим тостом он дал понять Алсу, что и ей нельзя иметь такой статус.

Спустя 18 лет оказалось, что предостережение о разводе было пророческим. В конце мая 2024 года стало известно о расставании пары. Суд должен был развести супругов 27 мая, в день рождения певицы, но представители Абрамова попросили отложить процесс на два месяца для примирения сторон. Хотя сама Алсу заявила, что приняла однозначное решение о разводе.

В качестве причины расставания СМИ называют неверность Абрамова, в частности, его возможный роман с моделью Анастасией Решетовой. Алсу, хоть и не комментирует эту ситуацию , косвенно подтверждает такие слухи.

Алсу Свадьбы Громкие разводы
03 июля 2024, 02:31
«Это наше все». Барановская процитировала Пушкина на светском мероприятии
РИА «Новости»
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Телеведущая Юлия Барановская блеснула знаниями в области литературы на светском мероприятии, посвященном 225-летию Александра Пушкина. Она процитировала в интервью Пятому каналу отрывок отрывок из «Евгения Онегина».

«Ну, конечно же, это наше все. Это наша история, наша культура», - заявила Барановская.

Телеведущая добавила, что все учебники в школе содержат его произведения. Кроме того, наследие Пушкина известно во всем мире, его знают в каждой стране.

Барановская отметила, что в России, по ее мнению, нет ни одного человека, который не сможет сходу процитировать несколько строчек. После этого она наизусть прочитала отрывок из знаменитого письма Татьяны к Онегину, добавив, что сможет это сделать, даже если ее разбудят ночью.

Барановская посетила Пушкинский бал , который прошел в конце июня в Гостином дворе Москвы. Еа один день гости перенеслись в атмосферу бала 1899 года. Хозяином и хозяйкой бала стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева, а ведущими - актеры Дмитрий Дюжев и Екатерина Гусева.

Телевидение Литература Москва Александр Пушкин
03 июля 2024, 00:24
«Так тупо сейчас умереть». Пересильд рассказала о страхе погибнуть в космосе
РИА «Новости»
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Актриса Юлия Пересильд призналась, что во время съемок фильма «Вызов» задумалась о смерти, когда их корабль не смог с первого раза состыковаться с Международной космической станцией из-за отказа автоматики. Об этом она рассказала в интервью Пятому каналу на национальной кинематографической премии «Ника».

По словам заслуженной артистки РФ, получившей на кинопремии награду за «Лучшую женскую роль» в фильме «Вызов», такие ситуации часто показывают в фильмах-катастрофах, но для участников киноленты эта опасность была настоящей.

Пересильд вспомнила, как космонавт Антон Шкаплер, который был их командиром, пытался связаться с Центром управления полетами. Она услышала, как тембр его голоса изменился, когда он несколько раз повторил фразу: «ЦУП отдать приказ на ручную стыковку».

По словам актрисы, тогда она подумала, что может и не вернуться домой. При этом беспокоилась, что это будет нелепая смерть, как это неудивительно. Она подумала, что ей и режиссеру картины Климу Шипенко всего 37 лет, они талантливы, профессионалы в своем деле и могли бы столько всего хорошего еще снять.

«Так тупо сейчас умереть, мы даже еще ничего не сняли», - вспомнила она.

Ранее Пересиль рассказала о «диком интересе» к фильму к Китае , отметив, что на премьеру «Вызова» пришли даже ученые и люди, имеющие непосредственное отношение к космосу.

Смертность Фильмы Космос Актеры Юлия Пересильд

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