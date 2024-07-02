Решетова намекнула на свадьбу после скандала с разводом Алсу
Модель Анастасия Решетова снялась в белом платье на фоне скандала с ее причастностью к разводу певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. Снимок она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.
Решетова надела белое шелковое платье с открытой спиной. Пользователи предположили, что таким образом модель намекнула на скорую свадьбу.
О разводе Алсу с Абрамовым стало известно в конце мая. Пара прожила в браке 18 лет. Они воспитывали троих детей - двух дочерей и сына.
Алсу намекнула, что именно Решетова стала разлучницей. Она назвала соперницу девушкой с низким социальным статусом. Певица добавила, что всегда молчала «в тряпочку», но теперь лимит ее терпения исчерпан.
Кроме того, рэперу Тимати также предложили пройти ДНК-тест на отцовство после скандала с Решетовой. У музыканта и модели есть общий сын Ратмир.
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