«Решение зрело». Ротару предложили лишить звания почетного гражданина Ялты

Читайте нас в:

«Она еще с 2014 года не приняла Крым российским. Это полнейшее неуважение к крымчанам, которые подавляющим большинством приняли решение вернуться домой», - отметил он.

Общественник добавил, что артистку следовало лишить звания еще тогда. По его мнению, ялтинцы поддержат эту инициативу.

«Это решение зрело, и сейчас мы в этом вопросе пытаемся поставить точку», - заключил Владимир Резанов.

Ранее СМИ писали, что певица попыталась продать свой отель в Ялте, опасаясь, что ее недвижимость в России национализируют и выставят на торги.