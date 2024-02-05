«Решение зрело». Ротару предложили лишить звания почетного гражданина Ялты
«Русская община Крыма» направила руководству Ялты обращение с просьбой лишить певицу Софию Ротару звания почетного жителя города. Общественники считают, что исполнительница проявила неуважение к жителям Крыма и не заслуживает этого звания, рассказал «360» зампред организации Владимир Резанов.
«Она еще с 2014 года не приняла Крым российским. Это полнейшее неуважение к крымчанам, которые подавляющим большинством приняли решение вернуться домой», - отметил он.
Общественник добавил, что артистку следовало лишить звания еще тогда. По его мнению, ялтинцы поддержат эту инициативу.
«Это решение зрело, и сейчас мы в этом вопросе пытаемся поставить точку», - заключил Владимир Резанов.
Ранее СМИ писали, что певица попыталась продать свой отель в Ялте, опасаясь, что ее недвижимость в России национализируют и выставят на торги.