«Репутация подмочена». Критик Соседов признал поражение в телешоу

В популярном шоу артисты должны определить, кто из участников поет под фонограмму. В третьем выпуске передачи в команде звезд участвовали Сергей Соседов, Анна Ардова, Наташа Королева и Александр Панайотов.

Больше всех ошибался Соседов - он постоянно выбирал не тех участников и проигрывал. Ведущий проекта Владимир Маркони сказал критику, что на кону стоит его репутация.

«Подмочена со страшной силой. Замочена, я бы сказал. Меня Наташа чуть не замочила», - отреагировал Соседов.

Королева несколько раз выбирала правильных участников, но потом следовала советам Соседова и проигрывала.

Ранее Соседов рассказал, почему перестал слушать Аллу Пугачеву.