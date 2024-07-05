Рэперу Моргенштерну грозит уголовное дело

Артист рассказал в интервью, что получил паспорт Израиля еще два года назад, о чем не уведомил компетентные органы.

Таким образом, против Моргенштерна* могут возбудить дело по статье 330.2 Уголовного кодекса России «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства». Ему грозит штраф в 200 тысяч рублей или до 400 часов обязательных работ.

Ранее прокуратура потребовала возбудить дело против рэпера из-за уклонение от исполнения обязательств иностранного агента. Моргенштерна* дважды за год привлекали к административной ответственности за публикации материалов в социальных сетях без соответствующей маркировки.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.