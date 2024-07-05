05 июля 2024, 10:01

Рэперу Моргенштерну грозит уголовное дело

РИА «Новости»
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Против рэпера Алишера Моргенштерна* могут возбудить уголовное дело из-за наличия израильского паспорта, о котором он не уведомил МВД. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Артист рассказал в интервью, что получил паспорт Израиля еще два года назад, о чем не уведомил компетентные органы.

Таким образом, против Моргенштерна* могут возбудить дело по статье 330.2 Уголовного кодекса России «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства». Ему грозит штраф в 200 тысяч рублей или до 400 часов обязательных работ.

Ранее прокуратура потребовала возбудить дело против рэпера из-за уклонение от исполнения обязательств иностранного агента. Моргенштерна* дважды за год привлекали к административной ответственности за публикации материалов в социальных сетях без соответствующей маркировки.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Уголовное дело Паспорта Россия Моргенштерн
05 июля 2024, 10:32
«Чтобы справедливость победила». Психолог Степанова наняла адвоката для суда с Решетовой
РИА «Новости»
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Психолог Вероника Степанова наняла юриста Екатерину Гордон после иска модели Анастасии Решетовой о клевете. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Меня будет защищать Катя Гордон, чтобы справедливость наконец победила», - заявила Степанова.

Эту информацию подтвердила и юрист на своей странице в социальной сети. Степанова добавила, что сейчас в России идет Год семьи.

«Девочки, не вторгайтесь, пожалуйста, в чужие семьи», - написала она.

Решетова решила защитить свою репутацию после того, как Степанова в своем Telegram-канале обвинила ее в занятии проституцией и эскорте. По словам адвоката модели Сергея Жорина, девушка подверглась кибербуллингу из-за слухов и домыслов , не имеющих никакого отношения к действительности.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Модели Суд Адвокаты Семья Отношения Россия Анастасия Решетова
05 июля 2024, 03:14
«Убьет меня за это фото». Ольга Орлова поделилась снимком с мужем из Италии
РИА «Новости»
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Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова выложила редкое фото со своим вторым мужем Валерием из Италии. Снимок появился в аккаунте певицы в Instagram*.

На кадре Ольга и Валерий запечатлены на ужине с друзьями в Милане. Певица призналась, что супругу может не понравиться ее откровенность в Сети.

«У меня самые талантливые друзья во всем мире! Мой меня убьет за это фото, но это будет завтра», - подписала снимок Орлова.

Ранее певица выложила обнаженное фото из ванной во время путешествия во Францию. На снимке Орлова сидит в ванне с пеной перед большим панорамным окном с видом на море и скалы.

В прошлом году Орлова во второй раз стала мамой - у нее родилась дочь. Этой зимой певица полетела с ребенком в Таиланд и рассказала, как девочка перенесла долгое путешествие.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Италия Путешествия Instagram
05 июля 2024, 01:23
Комбинезон вместо белья. Стилист рассказала, во что бы переодела Ольгу Бузову
РИА «Новости»
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Министерство культуры поддержало инициативу депутатов Госдумы ввести дресс-код для артистов. Эта дискуссия на политическом уровне началась во многом по вине певицы Ольги Бузовой, которая выступила на празднике в День защиты детей в весьма откровенном наряде. Стилист Лина Дембикова рассказала ведущей 360.ru Екатерине Малашенко, во что бы она нарядила эпатажную знаменитость.

По словам Дембиковой, Бузова всегда выбирает броские наряды - в этом ее стиль. Но для концерта на открытой площадке стоило соблюсти баланс между эпатажем и приличием. Стилист посоветовала Бузовой для таких выступлений вместо боди выбрать комбинезон в ее стиле - яркий и блестящий.

«Какой-нибудь комбинезон с пайетками, стразами, интересными деталями. Просто не вещь, похожая на бельевой предмет одежды. Потому что в данном конкретном случае это даже не выглядит, как костюм. Это выглядит, как будто это купили в бельевом магазине и просто сверху повесили пояс», - сказала стилист.

В начале июня Бузова стала хэдлайнером фестиваля VK Fest в Уфе. На сцену артистка вышла в платье, которое быстро сняла. После этого она осталась в черном полупрозрачном купальнике с глубоким декольте и высоких ботфортах. После праздника на певицу пожаловались местные жители, а детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала наказать Бузову и VK Fest за безнравственность.

Праздники Ольга Бузова Одежда Скандалы Уфа Концерты Фестивали
05 июля 2024, 01:08
Пересильд рассказала, кого из актеров считает опасным партнером
РИА «Новости»
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Актриса Юлия Пересильд рассказала о коллегах, вызывающих у нее восторг. В их числе оказался Владимир Машков, который снимался вместе с ней в фильме «Вызов», сообщил сайт Кино Mail.ru.

«Он мегапрофессионал, мегатрудяга. Очень интересный человек. Пересекаться с ним - это просто кайф. Я еще такую вещь скажу: он опасный партнер. <…> Это значит, что партнер в кадре может импровизировать», - объяснила она.

Также Пересильд назвала и себя таким партнером. В эту же категорию, по мнению актрисы, входят Виктория Толстоганова и Елена Лядова.

Ранее Пересильд призналась, что во время съемок фильма «Вызов» думала о смерти. Это произошло, когда их корабль не состыковался с Международной космической станцией с первого раза. Артистка отметила, что такие ситуации часто показывают в фильмах-катастрофах, но для участников киноленты «Вызов» эта опасность оказалась настоящей.

Кино Фильмы Юлия Пересильд

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